لليوم الثاني على التوالي.. الاحتلال يواصل انتهاكاته في مخيم طولكرم

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الثاني على التوالي، عمليته العسكرية على مخيم طولكرم، وسط اشتباكات ومواجهات عنيفة مع المقاومين المتصدّين للاقتحام.

وأعلنت مصادر طبية، صباح اليوم الثلاثاء، استشهاد شاب وإصابة آخرين جرّاء إطلاق قوات الاحتلال النار بشكل عشوائي تجاه منازل المواطنين.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء أمس، استشهاد الشاب عبد الله فايز عوفي، متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال في طولكرم.

ومنذ أمس الإثنين، يواصل الاحتلال "الإسرائيلي"، عدوانه على مدينة طولكرم ومخيمها، وفرضه حصارًا مشددًا على مداخل المدينة إلى جانب حملة دهم وتفتيش واسعة طالت عشرات المنازل.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر في طولكرم، بأنها تقلت اتصالات تفيد بوجود مصابين داخل المخيم، إلا أن قوات الاحتلال تمنع طواقمها من دخول المخيم والوصول إلى المصابين.

وعمدت جرافات الاحتلال إلى القيام بأعمال تجريف وتدمير للبنية التحتية في شوارع المخيم وحاراته ومحيطه، وتخريب ممتلكات المواطنين، وعزل الحارات عن بعضها البعض، كما تسببت بانقطاع التيار الكهرباء والإنترنت.

ومن جهتها، أعلنت فصائل المقاومة في طولكرم، استمرار تصديها لاقتحام قوات الاحتلال بالرصاص الحي والعبوات المتفجرة في عدة محاور.