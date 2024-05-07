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مسؤول أممي: اجتياح الاحتلال لرفح أمر غير محتمل وعواقبه مروّعة

07 مايو 2024 . الساعة 09:13 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الإثنين، إلى ضرورة بذل جهد إضافي للتّوصل إلى هدنة فورية، قبل ارتكاب الاحتلال المزيد من المجازر المروعة، عقب تكثيف الغارات الصهيونية، والبدء بعملية عسكرية مروعة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأكد غوتيريش في تصريح صحافي، لدى استقباله الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، أن اجتياح الاحتلال لرفح سيكون أمرًا غير محتمل ونتائجه مروعة ومدمّرة، وسيؤثر على استقرار المنطقة.

وأمس الإثنين، أعلن الاحتلال "الإسرائيلي" بدء تنفيذ عملية عسكرية برية وجوية على مدينة رفح المكتظة بالسكان والنازحين، الأمر الذي ينذر بارتكاب مجازر دامية بحق أكثر من مليون و200 ألف نازح، بعد أن أجبرهم الاحتلال على النزوح القسري من مناطق شمال قطاع غزة إلى جنوبه بحجة أنها أكثر أمانًا واستقرارًا.

ومنذ السابع من أكتوبر، يشن الاحتلال "الإسرائيلي" حرب الإبادة الجماعية على غزة، مخلفًا أكثر من 34735 شهيدًا، 78108إصابةً.
 

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