هنية والنّخالة يستعرضان الإجراءات المطلوبة لضمان تنفيذ اتّفاق وقف إطلاق النار

غزة - فلسطين أون لاين

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أمس الثلاثاء، إن رئيس المكتب السياسي للحركة، القائد إسماعيل هنية تواصل مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة، وتناولا قرار المقاومة في الموافقة على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار الذي تسلمته المقاومة من الإخوة الوسطاء قبل يومين، وتفاصيل الاتفاق المقترح.

وأوضحت حماس في تصريح صحافي، أن القائدين استعرضا الإجراءات المطلوبة لضمان تنفيذ الاتفاق بعد أن اتخذت المقاومة قرارها المستند إلى الرؤية الواعية لتطورات الوضع الراهن على كافة المستويات.

وشددت على أن فصائل المقاومة لن تتراجع عن مطالبها التي تضمنها المقترح الذي وافقت عليه، وفي مقدمتها وقف إطلاق النار، والانسحاب الشامل، والتبادل المشرف، والإعمار ورفع الحصار.

وأشاد القائدان بوحدة فصائل المقاومة ميدانيًا وسياسيًا، والتي خاضت معركة تاريخيّة في طوفان الأقصى، وسجلت وما زالت وفي مقدمتها كتائب القسام وسرايا القدس بطولات وتضحيات، ومن قلب الصمود الأسطوري لشعبنا ما سوف تذكره الأجيال حتى تنجز تحرير الأرض والمقدسات.