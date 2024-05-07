الاحتلال يقر بمقتل اثنين من جنوده بانفجار طائرة مسيّرة قرب الحدود الفلسطينية اللُّبنانية

غزة - فلسطين أون لاين

اعترفت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الثلاثاء، بمقتل اثنين من جنودها جرّاء انفجار طائرة مسيرة على الحدود الفلسطينية اللبنانية.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان مقتضب،أن جنديين "إسرائيليين" من قوات الاحتياط قُتلا في انفجار طائرة مسيّرة أُطلقت من لبنان تجاه مستوطنة "المطلة"، أمس الإثنين.

ومن جهته، قال حزب الله، إن مقاومينا شنّوا "هجومًا جويًا" بمسيرات انقضاضية، واستهدفت تموضعًا لجنود الاحتلال "الإسرائيلي" جنوبي مستوطنة "‏المطلة".

وأكد حزب الله أن الطائرة أصابت نقاط استقرار جنود الاحتلال ودمرت آلياتهم وأعطبتها، وإيقاعهم بين قتيل وجريح.



