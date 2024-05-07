فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يقر بمقتل اثنين من جنوده بانفجار طائرة مسيّرة قرب الحدود الفلسطينية اللُّبنانية

هيئة المعابر والحدود: توقف حركة السفر وإدخال المساعدات بشكل كامل إلى قطاع غزة

في اليوم الـ 214.. شهداء بالعشرات في رفح وحرب إبادة متواصلة على غزة

عائلات أسرى الاحتلال: حماس وافقت.. أعيدوا أبناءنا وإلّا فسنحرق "إسرائيل"

خليل الحيّة يكشف ملامح مقترح وقف إطلاق النار الذي وافقت عليه حماس

حماس تبلغ مصر وقطر موافقتها على مقترحهما لوقف إطلاق النار في غزّة

مؤسسات ولجان إغاثية تحذر: اجتياح رفح يعني الإبادة بحق مليون ونصف فلسطيني

التحذيرات الأممية تتصاعد.. 600 ألف طفل برفح ليس لديهم مكان آمن للجوء إليه

خبراء أمميون: "إسرائيل" دفنت فلسطينيين أحياءً في مقابر جماعية في غزة

أهالي المختطفين والمفقودين في حرب الإبادة "الإسرائيلية" يعتصمون بغزّة

الاحتلال يقر بمقتل اثنين من جنوده بانفجار طائرة مسيّرة قرب الحدود الفلسطينية اللُّبنانية

07 مايو 2024 . الساعة 08:29 بتوقيت القدس
...
غزة - فلسطين أون لاين

اعترفت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الثلاثاء، بمقتل اثنين من جنودها جرّاء انفجار طائرة مسيرة على الحدود الفلسطينية اللبنانية.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان مقتضب،أن جنديين "إسرائيليين" من قوات الاحتياط قُتلا في انفجار طائرة مسيّرة أُطلقت من لبنان تجاه مستوطنة "المطلة"، أمس الإثنين.

ومن جهته، قال حزب الله، إن مقاومينا شنّوا "هجومًا جويًا" بمسيرات انقضاضية، واستهدفت تموضعًا لجنود الاحتلال "الإسرائيلي" جنوبي مستوطنة "‏المطلة".

وأكد حزب الله أن الطائرة أصابت نقاط استقرار جنود الاحتلال ودمرت آلياتهم وأعطبتها، وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

المطلة.jpg


 

#حزب الله #الحرب على غزة #جنوب لبنان #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة