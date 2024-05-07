هيئة المعابر والحدود: توقف حركة السفر وإدخال المساعدات بشكل كامل إلى قطاع غزة

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت هيئة المعابر والحدود، صباح اليوم الثلاثاء، توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات بشكل كامل إلى قطاع غزة، بعد اقتحام قوات الاحتلال "الإسرائيلي" معبر رفح البري جنوب مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر صحفية، إن دبابات الاحتلال اقتحمت المعبر الحدودي مع مصر وتمركزت داخله، وشنت أعمال تخريب وتجريف في الممتلكات والطرق المحيطة به.

وأكدت المصادر أن آليات الاحتلال وقفت على بعد نحو 200 متر من معبر رفح البري، وسط إطلاق عدة قذائف على مباني المعبر.

وفجر اليوم، نقلت فضائية الأقصى عن مصادر أمنية: إن الجانب المصري أبلغ هيئة المعابر رسميًا أن الاحتلال لا يعتزم احتلال معبر رفح ، وأن آليات العدو تجري عملية أمنية في محيطه بحثًا عن مقدرات مزعومة للمقاومة وستتراجع عن محيط المعبر صباح غدًا.

ويعتبر معبر رفح البري على الحدود مع مصر، هو المعبر الرئيسي الذي تمر عبره المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والوحيد الذي يستخدمه الفلسطينيون بغزة للسفر إلى الخارج.

كما يستخدم معبر رفح لنقل عشرات من الفلسطينيين المصابين بجروح خطيرة يوميًا لتلقي العلاج بالخارج في ظل شح الإمكانيات الطبية في مستشفيات القطاع.