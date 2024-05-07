فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

هيئة المعابر والحدود: توقف حركة السفر وإدخال المساعدات بشكل كامل إلى قطاع غزة

في اليوم الـ 214.. شهداء بالعشرات في رفح وحرب إبادة متواصلة على غزة

عائلات أسرى الاحتلال: حماس وافقت.. أعيدوا أبناءنا وإلّا فسنحرق "إسرائيل"

خليل الحيّة يكشف ملامح مقترح وقف إطلاق النار الذي وافقت عليه حماس

حماس تبلغ مصر وقطر موافقتها على مقترحهما لوقف إطلاق النار في غزّة

مؤسسات ولجان إغاثية تحذر: اجتياح رفح يعني الإبادة بحق مليون ونصف فلسطيني

التحذيرات الأممية تتصاعد.. 600 ألف طفل برفح ليس لديهم مكان آمن للجوء إليه

خبراء أمميون: "إسرائيل" دفنت فلسطينيين أحياءً في مقابر جماعية في غزة

أهالي المختطفين والمفقودين في حرب الإبادة "الإسرائيلية" يعتصمون بغزّة

مصابان "إسرائيليان" بهجوم حزب الله بمسيّرات على جنوبي المطلة

"بعد اقتحام الاحتلال معبر فح البري"

هيئة المعابر والحدود: توقف حركة السفر وإدخال المساعدات بشكل كامل إلى قطاع غزة

07 مايو 2024 . الساعة 08:19 بتوقيت القدس
...
غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت هيئة المعابر والحدود، صباح اليوم الثلاثاء،  توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات بشكل كامل إلى قطاع غزة، بعد اقتحام قوات الاحتلال "الإسرائيلي" معبر رفح البري جنوب مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر صحفية، إن دبابات الاحتلال اقتحمت المعبر الحدودي مع مصر وتمركزت داخله، وشنت أعمال تخريب وتجريف في الممتلكات والطرق المحيطة به.

وأكدت المصادر أن آليات الاحتلال وقفت على بعد نحو 200 متر من معبر رفح البري، وسط إطلاق عدة قذائف على مباني المعبر.

وفجر اليوم، نقلت فضائية الأقصى عن مصادر أمنية: إن الجانب المصري أبلغ هيئة المعابر رسميًا أن الاحتلال لا يعتزم احتلال معبر رفح ، وأن آليات العدو تجري عملية أمنية في محيطه بحثًا عن مقدرات مزعومة للمقاومة وستتراجع عن محيط المعبر صباح غدًا.

ويعتبر معبر رفح البري على الحدود مع مصر، هو المعبر الرئيسي الذي تمر عبره المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والوحيد الذي يستخدمه الفلسطينيون بغزة للسفر إلى الخارج.

كما يستخدم معبر رفح لنقل عشرات من الفلسطينيين المصابين بجروح خطيرة يوميًا لتلقي العلاج بالخارج في ظل شح الإمكانيات الطبية في مستشفيات القطاع.

#قطاع غزة #رفح #الحرب على غزة #معبر رفح البري #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة