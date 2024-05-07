في اليوم الـ 214.. شهداء بالعشرات في رفح وحرب إبادة متواصلة على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على غزة يومها الـ 214 على التوالي، وسط تصاعد الهجمات والغارات العنيفة والمجازر الدامية بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

لقد أظهرت الساعات الأخيرة خداع حكومة نتنياهو أمام العلن، بعد إعلان حركة حماس موافقتها على مقترح وقف إطلاف النار الذي قدّمه الوسطاء، في حين أن "إسرائيل" رفضت ذلك المقترح وردّت عليه بتكثيف همجاتها وارتكاب مجازر مروعة بحق أهل رفح والنازحين إليها.

وفي متابعة آخر إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" على غزة إلى 34735 شهيدًا، 78108إصابةً.

في مدينة رفح، كثّف الاحتلال "الإسرائيلي" في الساعات الأخيرة غاراته وقصفه العشوائي على مدينة رفح، مُعلنًا بدء عملية عسكرية رغم كل التحذيرات الدولية من اتخاذ تلك الخطوة التي تمثل إعلانًا بإعدام 1 مليون و 200 ألف شخص يمكثون في رفح.

وفي فجر اليوم، اقتحمت دبابات الاحتلال معبر رفح البري، وأعلنت هيئة المعابر والحدود توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى قطاع غزة بشكل كامل.

وشنت طائرات الاحتلال غارات مكثفة على منازل المواطنين، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "الدربي" غربي رفح، ما أدّى إلى ارتقاء 4 شهداء و إصابة 18 آخرين.

وأُصيب عدد من المواطنين جرّاء قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلًا لعائلة "العفيفي" في تل السلطان غرب مدينة رفح.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "عبد العال" خلف مقر "الوير هاوس" وسط مدينة رفح، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

وارتقى 4 شهداء في استهداف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "الهمص" في حي الجنينة شرق رفح، وهم: علي يوسف الهمص وكريم علي يوسف الهمص و⁠طارق علي يوسف الهمص، ونوال الهمص.

وأفادت مصادر طبية بارتقاء 5 شهداء جراء استهداف الاحتلال منزلاً لعائلة "أبو عمرة" في حي البراهمة في تل السلطان برفح.

وأصيب عدد من المواطنين جراء غارة صهيونية استهدفت منزلاً في منطقة أرض البراهمة في حي تل السلطان غربي مدينة رفح.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية، منزلًا يعود لعائلة "أبو الحصين" في حي النصر شمال شرق رفح.

وواصلت طائرات الاحتلال قصفها للمناطق الشرقية والأراضي الزراعية المحيطة بخيام النازحين والمباني السكنية، وسط إطلاق مكثف لقنابل الإضاءة.

في مدينة غزة، استهدفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "الدريملي" مقابل مسجد الفاتح في شارع المغربي وسط غزة، ما أدّى إلى ارتقاء شهداء وإصابة آخرين.

كما شنت طائرات الاحتلال الحربية غارة على مخيم جباليا، بالتزامن مع غارات متتالية على المناطق الشرقية لبلدتي بيت حانون وجباليا شمالي قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الإحتلال منزلاً في منطقة العطاطرة في مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

واستشهد مواطن وأصيب آخر جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة بكر في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.