موافقة حماس تشعل النار بـ "تل أبيب".. عائلات أسرى الاحتلال: أعيدوا أبناءنا وإلّا فسنحرق "إسرائيل"

غزة/ فلسطين أون لاين

بعد ساعات قليلة من إعلان حركة المقاومة الإسلامية حماس موافقتها على مقترح قدمه الوسطاء بشأن وقف إطلاق النار بغزة، تظاهر الآلاف من أهالى الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، في شوارع "تل أبيب" الرئيسية، مطالبين بعدم إحراق الوقت أمام تلك الفرصة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أنّ أهالي الأسرى الإسرائيليين قطعوا طريق "أيالون" في "تل أبيب"، ودعوا الحكومة الإسرائيلية إلى "عدم إحراق الوقت"، على خلفية إعلان حماس موافقتها على مقترح للوسطاء بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وأفاد موقع القناة "الـ12" العبرية، بأنّ تظاهرة لعائلات الأسرى أغلقت شارع "بيغن" في "تل أبيب" في الاتجاهين.

ونقلت القناة "الـ12"، عن بيان لعائلات الأسرى: "نرحب بإعلان حماس الدفع قدماً بشأن وقف إطلاق النار، الأمر الذي يدفع قدماً عودةَ الأسرى الـ132".

وأضاف بيان العائلات: "لقد حان الوقت الآن كي تثبت الحكومة الإسرائيلية، عبر الأفعال، التزامها تجاه الإسرائيليين، ويجب على الكابينت أن يأخذ موافقة حماس ويحولها إلى صفقة لإعادة الجميع".

من جهتها، أشارت قناة "كان" إلى أنه بعد إعلان رد حماس، تظاهر المئات خارج مقر وزارة الأمن في "تل أبيب".

ونقلت القناة الإسرائيلية، عن متحدثة خلال تظاهرة عائلات الأسرى، أن "حماس وافقت على الصفقة، والآن هو وقت الحكومة لإعادة الأسرى، وإلا فسوف نحرق إسرائيل".

بدوره، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إنّ "الحكومة، التي تريد إعادة الأسرى، كانت ستعقد الآن نقاشاً عاجلاً وترسل الفرق إلى القاهرة، ولا تصدر بصورة هستيرية 3 إحاطات متباينة، من مصادر متعددة، وتسحق قلوب العائلات"، مضيفاً أنّ هذا "عارٌ وطني".

وتحدث الإعلام الإسرائيلي عن وجود قلق في "إسرائيل" من أنّ الولايات المتحدة ستدعم الصفقة الجديدة، التي لا تلبي المعايير التي وافقت عليها "إسرائيل".

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم الإثنين، إبلاغها الوسطاء في مصر وقطر موافقتها على مقترحهما لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت الحركة، في تصريح مقتضب، إن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أجرى اتصالاً هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية السيد عباس كامل، وأبلغهم موافقة حركة حماس على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

من جهته، قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس، طاهر النونو، وافقنا على مقترح يشمل وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار وعودة النازحين وتحرير الأسرى، ننتظر ما سيقوم به الوسطاء لجهة الرد الذي قدمته قيادة حماس.

وأشار المستشار الإعلامي، إلى أن قيادة الاحتلال تخشى من وقف إطلاق النار لأن النتائج المترتبة عليه لن تكون لصالحها، لافتًا إلى أن وفد من حماس سيزور القاهرة في القريب العاجل لبحث اتفاق وقف إطلاق النار.

ومساء الأحد، أعلنت حركة حماس انتهاء جولة المفاوضات الحالية في العاصمة المصرية القاهرة، وأن وفدها سيغادر للتشاور مع قيادة الحركة.

وأكدت حماس، تعاملها بكل إيجابية ومسؤولية، وحرصها وتصميمها على الوصول لاتفاق "يلبي مطالب شعبنا الوطنية، وينهي العدوان بشكل كامل، ويحقق الانسحاب من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين، وتكثيف الإغاثة، وبدء الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل الأسرى".

وأضافت: "إننا في حركة حماس وقوى المقاومة الفلسطينية عازمون على إنضاج الاتفاق، بما يحقّق مطالب شعبنا بوقف العدوان بشكل كامل، وانسحاب قوات الاحتلال، وعودة النازحين، وإغاثة شعبنا وبدء الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل جادة".

يتبع..