خليل الحيّة يكشف ملامح مقترح وقف إطلاق النار الذي وافقت عليه حماس

غزة/ فلسطين أون لاين

قال نائب رئيس حركة حماس د. خليل الحية، إن حركته أبلغت الوسطاء بموافقتها على مقترح وقف إطلاق النار بشكل كامل، مؤكدًا أن الكرة في ملعب الاحتلال وحكومته.

وأوضح خليل الحية، خلال تصريحات صحفية، أن المقترح الذي قدمه الوسطاء للحركة يتضمن 3 مراحل، تشمل وقف إطلاق النار بشكل دائم ، وانسحابًا كاملًا من غزة، وعودة النازحين بلا قيودٍ وتبادل للأسرى، وانسحاب الاحتلال من محور نتساريم، بالمرحلة الأولى.

وأوضح الحية، أنه في اليوم الأول من المرحلة الأولى للاتفاق هناك التزام واضح بوقف العمليات العسكرية مؤقتًا، وانسحاب جيش الاحتلال إلى مناطق محاذية للحدود داخل قطاع غزة.

وأكد، أنه لا قيود على عودة النازحين و"هذا نص واضح في مقترح الاتفاق".

وبما يتعلق بملف الأسرى، أشار إلى، أن المرحلة الأولى ستشهد مفاوضات غير مباشرة على مفاتيح تبادل الأسرى عبر الوساطة القطرية والمصرية.

وأكد الحية، أن حماس حققت بذلك أهداف وقف إطلاق النار وعودة النازحين والإغاثة وصفقة تبادل جادة، مبينًا أن الحركة قدمت التنازل لتفتح الباب "لوقف الحرب المجنونة".

ومساء اليوم، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إبلاغها الوسطاء في مصر وقطر موافقتها على مقترحهما لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت الحركة، في تصريح مقتضب، إن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أجرى اتصالاً هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية السيد عباس كامل، وأبلغهم موافقة حركة حماس على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

من جهته، قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس، طاهر النونو، وافقنا على مقترح يشمل وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار وعودة النازحين وتحرير الأسرى، ننتظر ما سيقوم به الوسطاء لجهة الرد الذي قدمته قيادة حماس.

وأشار المستشار الإعلامي، إلى أن قيادة الاحتلال تخشى من وقف إطلاق النار لأن النتائج المترتبة عليه لن تكون لصالحها، لافتًا إلى أن وفد من حماس سيزور القاهرة في القريب العاجل لبحث اتفاق وقف إطلاق النار.

ومساء الأحد، أعلنت حركة حماس انتهاء جولة المفاوضات الحالية في العاصمة المصرية القاهرة، وأن وفدها سيغادر للتشاور مع قيادة الحركة.

وأكدت حماس، تعاملها بكل إيجابية ومسؤولية، وحرصها وتصميمها على الوصول لاتفاق "يلبي مطالب شعبنا الوطنية، وينهي العدوان بشكل كامل، ويحقق الانسحاب من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين، وتكثيف الإغاثة، وبدء الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل الأسرى".

وأضافت: "إننا في حركة حماس وقوى المقاومة الفلسطينية عازمون على إنضاج الاتفاق، بما يحقّق مطالب شعبنا بوقف العدوان بشكل كامل، وانسحاب قوات الاحتلال، وعودة النازحين، وإغاثة شعبنا وبدء الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل جادة".

يتبع..