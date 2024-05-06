حماس تبلغ مصر وقطر موافقتها على مقترحهما لوقف إطلاق النار في غزّة

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم الإثنين، إبلاغها الوسطاء في مصر وقطر موافقتها على مقترحهما لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت الحركة، في تصريح مقتضب، إن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أجرى اتصالاً هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية السيد عباس كامل، وأبلغهم موافقة حركة حماس على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

ومساء الأحد، أعلنت حركة حماس انتهاء جولة المفاوضات الحالية في العاصمة المصرية القاهرة.

وأشارت الحركة في بيان لها، أن وفدها إلى القاهرة سيغادر الأحد للتشاور مع قيادة الحركة.

وكان وفد الحركة قد سلم الوسطاء في مصر وقطر رد الحركة، حيث جرت معهم نقاشات معمقة وجادة.

وأكدت حماس، تعاملها بكل إيجابية ومسؤولية، وحرصها وتصميمها على الوصول لاتفاق يلبي مطالب شعبنا الوطنية، وينهي العدوان بشكل كامل، ويحقق الانسحاب من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين، وتكثيف الإغاثة، وبدء الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل الأسرى.

وفي 3 مايو الجاري؛ أعلنت حركة حماس، توجه وفد إلى العاصمة المصرية القاهرة في ضوء الاتصالات الأخيرة مع الوسطاء في مصر وقطر.

وأضافت: "إننا في حركة حماس وقوى المقاومة الفلسطينية عازمون على إنضاج الاتفاق، بما يحقّق مطالب شعبنا بوقف العدوان بشكل كامل، وانسحاب قوات الاحتلال، وعودة النازحين، وإغاثة شعبنا وبدء الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل جادة".

يتبع..