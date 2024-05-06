مصابان "إسرائيليان" بهجوم حزب الله بمسيّرات على جنوبي المطلة

غزة/ فلسطين أون لاين

في حدث أمني جديد، أصيب جنديان إسرائيليان، أحدهما برتبة ضابط بجراح خطيرة جراء هجوم بمسيّرات مفخخة تبناه "حزب الله" على المطلة المتاخمة للحدود شمال فلسطين المحتلة.

وأعلن "حزب الله" قصف مقر قيادة فرقة الجولان (210) في قاعدة نفح بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وذلك بعد أن دوت صافرات الإنذار في مواقع وبلدات إسرائيلية في جنوب الجولان السوري المحتل والجليل الأعلى؛ اليوم الإثنين.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم 15 مبنى عسكريًا في موقع تابع لقوة رضوان في عرب اللويزة جنوب لبنان، وفي وقت سابق قال إنه هاجم مجمعا عسكريا لحزب الله في بلدة السفري في "عمق لبنان"، ومباني عسكرية لحزب الله في رامية وعيتا الشعب ومروحين، بالإضافة إلى "بنية تحتية" في جبل بلاط بجنوب لبنان.

يأتي ذلك فيما يتواصل القصف المتبادل بين حزب الله وإسرائيل بشكل يومي منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.