فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

غزّة: استشهاد الصحفي مصطفى عيّاد يرفع شهداء الصحافة إلى 142 شهيدًا

خبراء أمميون: "إسرائيل" دفنت فلسطينيين أحياءً في مقابر جماعية في غزة

خسائر جديدة في "كرم أبو سالم".. والإعلام العبري يعترف: صواريخ غزّة فاقت التوقعات

شرقي رفح.. تجاوب محدود مع أوامر الإخلاء والمؤسسات الحيوية تعمل كالمعتاد

حماس: أي عدوان عسكري في رفح سيفشل المفاوضات ولن يكون نزهة للعدو

الصحة بغزة: 52 شهيدًا و90 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية

"الإعلامي الحكومي": إعلان نتنياهو شن عدوان على رفح يؤكد خداعه ورفضه لإتمام أي اتّفاق

صحف عبرية تكشف: "إسرائيل" تخدع نفسها وحماس ثابتة على موقفها ولن تتراجع خطوةً واحدة

تدمير الاحتلال منزل الصحفي حسن إصليح .. محاولة مستمرة لترهيب الصحفيين

جلسةٌ "صاخبة" واتّهامات بـ"الغطرسة".. غالانت يغادر اجتماع مجلس الوزراء غاضبًا وبن غفير يُطالب بـ"توبيخه"

مصابان "إسرائيليان" بهجوم حزب الله بمسيّرات على جنوبي المطلة

06 مايو 2024 . الساعة 18:02 بتوقيت القدس
...
20240506085555.jpg
غزة/ فلسطين أون لاين

في حدث أمني جديد، أصيب جنديان إسرائيليان، أحدهما برتبة ضابط  بجراح خطيرة جراء هجوم بمسيّرات مفخخة تبناه "حزب الله" على المطلة المتاخمة للحدود شمال فلسطين المحتلة.

وأعلن "حزب الله" قصف مقر قيادة فرقة الجولان (210) في قاعدة نفح بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وذلك بعد أن دوت صافرات الإنذار في مواقع وبلدات إسرائيلية في جنوب الجولان السوري المحتل والجليل الأعلى؛ اليوم الإثنين.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم 15 مبنى عسكريًا في موقع تابع لقوة رضوان في عرب اللويزة جنوب لبنان، وفي وقت سابق قال إنه هاجم مجمعا عسكريا لحزب الله في بلدة السفري في "عمق لبنان"، ومباني عسكرية لحزب الله في رامية وعيتا الشعب ومروحين، بالإضافة إلى "بنية تحتية" في جبل بلاط بجنوب لبنان.

يأتي ذلك فيما يتواصل القصف المتبادل بين حزب الله وإسرائيل بشكل يومي منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

#حزب الله #جنوبي لبنان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة