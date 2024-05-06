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غزّة: استشهاد الصحفي مصطفى عيّاد يرفع شهداء الصحافة إلى 142 شهيدًا

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غزّة: استشهاد الصحفي مصطفى عيّاد يرفع شهداء الصحافة إلى 142 شهيدًا

06 مايو 2024 . الساعة 17:48 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

ارتفعت حصيلة الشهداء الصحافيين في غزة إلى 142 شهيدا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وذلك بعد استشهاد المصور الصحافي مصطفى عياد في قصف إسرائيلي استهدف منزله بحي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة في بيان، إن "عدد الشهداء الصحافيين ارتفع إلى 142 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد ارتقاء الزميل المصور الصحافي مصطفى عياد".

وأشار إلى أن عياد كان يعمل مصورًا صحافيًا في عدة وسائل إعلام، مضيفًا أنه استشهد خلال قصف الاحتلال لحي الزيتون جنوب مدينة غزة.

استشهد المصور الصحفي، مصطفى عيّاد، اليوم الإثنين، متأثراً بجراحه الخطيرة التي أصيب بها إثر قصف من طائرات الاحتلال على حي الزيتون، جنوبي مدينة غزة.

وأُعلن صباح اليوم استشهاد المصور الصحفي مصطفى عياد متأثراً بجراحه الخطيرة التي أصيب بها في شارع 8، في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وكان الشهيد عياد أصيب إثر استهدافه في من خلال طائرة استطلاع إسرائيلية، ونقل على أثرها للمشفى المعمداني واستشهد بعد تأكيد إصابته بالدماغ والقلب والكبد.

وتشن إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حربا على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودمارا هائلا، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

#غزة #حرية الصحافة #شهداء الصحافة #حرب الإبادة الجماعية

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