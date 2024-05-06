خسائر جديدة في "كرم أبو سالم".. والإعلام العبري يعترف: صواريخ غزّة فاقت التوقعات

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة الجنود الذين قتلوا جراء رشقة صاروخية أطلقتها كتائب عز الدين القسام أمس الأحد باتجاه منطقة عسكرية بالقرب من معبر كرم أبو سالم، إلى أربعة عسكريين.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، في تصريح مقتضب نقلًا عن الجيش، إن جنديًا رابعًا قُتل متأثرًا بجراحه التي أصيب بها أمس في عملية موقع كرم أبو سالم بغلاف غزة.

وذكرت مصادر إعلامية عبرية أن الجندي القتيل ويدعى ميشيل روزال (18 عامًا)، من لواء "الناحال"، وأعلن جيش الاحتلال عن مقتله متأثراً بإصابته في القصف على موقع كرم أبو سالم.

وتكبد جيش الاحتلال خسائر في هجوم وصفته وسائل الإعلام الإسرائيلية بالخطير، بعد ظهر الأحد، حيث قصفت المقاومة الفلسطينية حشودًا لقواته في موقع كرم أبو سالم ومحيطه في غلاف غزة الجنوبي.

وتحت بند سمح بالنشر، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، بعد ساعاتٍ من العملية، بمقتل 3 جنود وإصابة 9 آخرين 2 منهم بجروح خطيرة، نتيجة سقوط قذائف على منطقة تجمع قوات في كرم أبو سالم.

وتداولت مواقع عبرية، أسماء القتلى جنود جيش الاحتلال، وهم: الرقيب عيدو تيستا، والرقيب روفين مارك أسولين من سرية فالخود التابعة لكتيبة شاكيد، والرقيب تل شافيت، والشرطي الرقيب أفيتار

وكانت تقارير عبرية، أعلنت الأحد مقتل ثلاثة جنود وإصابة 12 آخرين بينهم 3 جنود بجروح خطرة في قصف على منطقة عسكرية بالقرب من المعبر الحدودي.

وتعتبر هذه العملية هي الأولى التي تؤدي إلى إصابة وقتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين في غلاف غزة منذ انتهاء الجيش الإسرائيلي من ما وصفه بعمليات التطهير في غزة بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

بالإضافة إلى مقتل أربعة جنود، أصيب أكثر من عشرة آخرين نتيجة لإطلاق قذائف الهاون من جنوب قطاع غزة باتجاه تجمع لجنود الاحتلال.

وقد ارتفع العدد المعلن للضباط والجنود الإسرائيليين القتلى منذ اندلاع الحرب على غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى 612، بينهم 266 منذ بدء المعارك البرية في 27 من الشهر نفسه. كما أصيب أكثر من 3 آلاف و344 ضابطًا وجنديًا، بينهم ألف و609 منذ بدء العملية البرية، حسب معطيات الجيش.

ومساء الأحد، قالت كتائب القسام في منشور عبر منصة "تلغرام" إنّها "استهدفت تجمعًا لقوات الاحتلال في موقع كرم أبو سالم، ومحيطه بصواريخ قصيرة المدى".

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن معدل إطلاق الصواريخ من غزة تجاه إسرائيل "فاق التوقعات".

من جانبها، أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الإثنين عن استهداف تمركز الجيش الإسرائيلي في محور نتساريم، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات في مناطق انتشار الجيش داخل القطاع.

فقد أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى وكتائب المجاهدين عن قصف "مقر قيادة العدو الصهيوني في محور نتساريم بصواريخ قصيرة المدى صباح اليوم".

من جهتها، قالت كتائب شهداء الأقصى، إنها قصفت "بوابل من قذائف الهاون العيار الثقيل تمركزًا لجنود وآليات العدو في محور نتساريم"، مؤكدة تحقيق "إصابات مباشرة في صفوفهم".

كما أعلنت سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي عن قصف تجمعًا لجنود وآليات الاحتلال في محور نتساريم بقذائف الهاون من العيار الثقيل.