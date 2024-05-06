حماس: أي عدوان عسكري في رفح سيفشل المفاوضات ولن يكون نزهة للعدو

غزة/ فلسطين أون لاين

حذّرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الإثنين، من أن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح بجنوب قطاع غزة لن تكون "نزهة" للجيش الإسرائيلي، وذلك في وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن اجتياح محتمل للمدينة.

وقالت الحركة، في بيان صحافي، إن الخطوات التي يتّخذها جيش الاحتلال الإرهابي تحضيراً للهجوم على مدينة رفح المكتظة بقرابة المليون ونصف المليون من الأهالي والنازحين، وإنذاره السكان بإخلاء المناطق الشرقية منها، وسط قصف جوي ومدفعي متواصل، خلَّف مجازر في المدنيين الأبرياء جريمة تؤكّد إصرار حكومة الإرهابي نتنياهو على المضي في حرب الإبادة ضد شعبنا.

وشددت الحركة، أن المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب القسام، "على أتَمِّ الاستعداد للدفاع عن شعبنا ودحر هذا العدو وإجهاض مخططاته وإفشال أهدافه".

ودعت "المجتمع الدولي، للتحرُّك العاجل لوقف هذه الجريمة، التي تهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين العزّل من أطفال ونساء وشيوخ".

كما دعت "المنظمات والهيئات الإنسانية، وعلى رأسها وكالة الأونروا، إلى البقاء في أماكنها في مدينة رفح وعدم مغادرتها، أو الرضوخ لإرادة الاحتلال الفاشي، واستمرار القيام بدورها في تقديم العون للنازحين المدنيين العزل، الذين يتعرّضون لأبشع الجرائم بفعل آلة القتل الصهيونية، المدعومة بلا حدود من الإدارة الأمريكية الشريكة في حرب الإبادة".

وفي وقت سابق، قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق إن أي عدوان عسكري على رفح سيفشل مسار المفاوضات، ولن يكون نزهة لجيش الاحتلال.

وقال الرشق، في تصريح صحفي، اليوم الإثنين: إن "أي عملية عسكرية في رفح ستضع المفاوضات في مهب الريح، وهي لن تكون نزهة لجيش العدو".

وحمل القيادي في حركة حماس "نتنياهو وحكومته كامل المسؤولية".