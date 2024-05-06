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الصحة بغزة: 52 شهيدًا و90 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية

06 مايو 2024 . الساعة 14:39 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب خلال الساعات الماضية عدة مجازر مروعة في مناطق مختلفة بقطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، في االتقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 213 على قطاع غزة، إن الاحتلال ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 52 شهيدًا و 90 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقًا لرصد وزارة الصحة، فقد ارتفقعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 34735 شهيدًا و 78108 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأكدت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

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