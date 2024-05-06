صحف عبرية تكشف: "إسرائيل" تخدع نفسها وحماس ثابتة على موقفها ولن تتراجع خطوةً واحدة

غزة - فلسطين أون لاين

قالت القناة 12 العبرية، أمس الأحد، إن المسؤولين "الإسرائيليين" لا يزالون يخدعون أنفسهم في التّعامل مع المفاوضات الجارية بشأن التوصل لصفقة تبادل أسرى جديدة، ووقف إطلاق النار في غزة.

وأكدت القناة العبرية في تقرير لها، أن حركة حماس ثابتة على موقفها، ولم تتراجع لحظةً واحدة منذ بداية الحرب على غزة. موضحةً أن حماس لم ولن توافق على أي مخطط عام لا يتضمن وقفًا كاملًا للحرب.

وذكرت القناة العبرية أن "إسرائيل" تخدع نفسها، وتخشى أنه بعد تحرر أسراها، يتم مفاجأتها في مجلس الأمن بقرار يرغمها على إنهاء الحرب، دون أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض حينها".



وأمس الأحد، أعلنت حركة حماس انتهاء جولة المفاوضات الحالية في القاهرة، ومغادرة وفدها للتّشاور مع قيادات الحركة.



ولفتت الحركة إلى أنها سلمت الوسطاء في مصر وقطر ردها على الورقة الأخيرة التي قُدمت لها، وذلك بعد إجراء مناقشات معمقة وجادة معهم.



وأكدت حماس أنها تتعامل بكل إيجابية ومسؤولية، وحرص وتصميم، على الوصول إلى اتفاق يلبي مطالب شعبنا الوطنية، وينهي العدوان بشكل كامل، ويحقق الانسحاب من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين، وتكثيف الإغاثة، وبدء الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل أسرى.

