جلسةٌ "صاخبة" واتّهامات بـ"الغطرسة".. غالانت يغادر اجتماع مجلس الوزراء غاضبًا وبن غفير يُطالب بـ"توبيخه"

غزة - فلسطين أون لاين

وصفت وسائل الإعلام العبري، اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد أمس الأحد، بالاجتماع "الصاخب"، عقب مواجهات حادة دارت بين الوزراء، وغادر على إثرها وزير الجيش يوآف غالانت الاجتماع غاضبًا.

وفي تفاصيل الحدث، قالت القناة 13 العبرية، إن مواجهات حادة وقعت بين غالانت ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال غالانت في افتتاحية الاجتماع: "أهداف الحرب هي القضاء على حماس، وإطلاق سراح الأسرى، والحفاظ على حرية العمل في غزة. ونحن نعمل وفق ذلك".

وقاطع بن غفير غالانت منتقدًا إدارته للحرب: "لم تسمحوا لجنودنا بالرد لمدة شهر. إنهم يتعرضون للهجوم، وأنت ورئيس الأركان تطلبون منهم البقاء".

وأضاف وزير التراث عميحاي إلياهو، وهو من حزب "بن غفير": "سمعت الجنرال إليعازر توليدانو يتحدث عن حقيقة أن أيام انتصاراتنا قد انتهت كما في حرب الأيام الستة أو مع علم الحبر".

وأفادت القناة العبرية، بأن النقاش قد اشتدّ بين الوزراء، الأمر الذي دفع غالانت إلى مغادرة الاجتماع غاضبًا.

حينها توجه بن غفير إلى نتنياهو قائلاً: "لم أرَ شيئاً كهذا. هذا الوزير يفعل ما يريد. لا تطرده على أي حال، ولكن عليك أن توبّخه، فهو متغطرس".

أجاب نتنياهو: "لا تعظني بالأخلاق، يكفي أن الجميع هنا يهددون بالانسحاب من الحكومة، لا أحتاج للتهديدات للدخول إلى رفح، لقد وعدت بأننا سنفعل ذلك".