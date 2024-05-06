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الاحتلال يهدم منشآت عمرانية وصناعية شمال غرب رام الله

06 مايو 2024 . الساعة 09:20 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، طابقًا من منزل ومنشآت صناعية وتجارية في قرية رأس كركر، شمال غرب مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة عين أيوب في القرية، معززة بجرافة عسكرية، وباشرت بهدم الطابق الثاني من منزل يعود لورثة نواف سمحان.

وأوضح أهالي قرية رأس كركر، أن المنزل مكون من طابقين، وكانت قوات الاحتلال أخطرت بهدم الطابق الثاني منه، بحجة عدم الترخيص.

وأشارت إلى أن الاحتلال هدمت أيضًا منشأة تجارية عبارة عن مغسلة مركبات وبركس، تعود للمواطن أمجد سمحان.

وكانت قوات الاحتلال قد سلمت منذ نحو أسبوعين، إخطارات بالهدم ووقف البناء لـ11 منزلًا في المنطقة.

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#رام الله #الحرب على غزة #طوفان الأقصى #قرية رأس كركر

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