وسط تحليق مكثّف لطيران الاستطلاع.. الاحتلال يقتحم مخيم نور شمس ويفرض طوقًا مشددًا على أحيائه

غزة - فلسطين أون لاين

واصل الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ الليلة الماصية حتى فجر اليوم الإثنين، اقتحامه لمخيم نور شمس شرقي طولكرم، معلنًا تنفيذ عملية عسكرية، وشن حملات مداهمة، وأعمال تخريب في منازل المواطنين، والطرقات، والبنية التحتية.

واقتحمت الآليات العسكرية الصهيونية برفقة جرافتين عسكريتين مدينة طولكرم من عدة محاور مختلفة، وسط تحليق مكثف ومنخفض لطيران الاستطلاع.

و فرضت قوات الاحتلال طوقاً مشدداً على مخيم نور شمس، ودفعت بآلياتها عند مداخله ومحيطه، وفرضت منعًا للتجوال عليه.

وأفادت مصادر صحفية باندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة مع المقاومين، سُمع خلالها أصوات انفجارات ناتجة عن تصدي المقاومين بعبواتهم الناسفة لقوات وآليات الاحتلال.

ومن جهتها، أعلنت فصائل المقاومة في طولكرم، استمرار تصديها لاقتحام قوات الاحتلال بالرصاص الحي والعبوات المتفجرة في عدة محاور.

كما دوت اصوات انفجارات واطلاق كثيف للأعيرة النارية من قبل قوات الاحتلال، ما أدى الى انقطاع التيار الكهربائي عن اجراء واسعة من المخيم وضاحية ذنابة.

وشرعت جرافات الاحتلال بعمليات تجريف لشوارع وأحياء المخيم، وتجريف للبنية التحتية، وسط إطلاق مكثف للقنابل الضوئية.

وقبل انسحاب الاحتلال من المخيم، انتشرت الآليات العسكرية في محيط مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي القريب من مدخل المخيم الشرقي، وشارع نابلس، وفي كافة احياء المدينة المؤدية للمخيم.