لأكثر من 15 ساعةً.. الاحتلال يواصل اقتحام مخيم نور شمس وفرض طوقًا على أحيائه

غزة - فلسطين أون لاين

لأكثر من 15 ساعةً، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها، وفرضها حصارًا مشددًا على مداخل المدينة إلى جانب حملة دهم وتغتيش واسعة طالت عشرات المنازل.

وبحسب مصادر محلية، تتعمد قوات الاحتلال التنكيل بالمواطنين خلال عمليات الاقتحام وترويع الأطفال والنساء باستخدام الكلاب البوليسية، كما حولت عددًا من منازل المخيم إلى نقاط مراقبة عسكرية بعد أن استولت عليها واحتجزت من فيها في غرفة واحدة.

وبحسب مصادر طبية، فقد ارتفع عدد الإصابات جراء العدوان إلى ثلاث، إحداها لشاب يبلغ من العمر (35 عامًا) أصيب بعيار ناري في الرأس، قرب منزله في ضاحية ذنابة حيث تم نقله إلى مستشفى الإسراء التخصصي ومنه إلى مستشفيات نابلس نظرًا إلى خطورة حالته، والثانية لشابة (28 عامًا)، أصيبت بشظايا في الكتف واليد، والثانية لطفلة (14 عامًا)، أصيبت بخدوش في الكتف بعد أن هاجمها كلب بوليسي، ونُقلت إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر في طولكرم بأنها تقلت اتصالات تفيد بوجود مصابين داخل المخيم، إلا أن قوات الاحتلال تمنع طواقمها من دخول المخيم والوصول إلى المصابين.

وتواصل جرافات الاحتلال أعمال تجريف وتدمير للبنية التحتية في شوارع المخيم وحاراته ومحيطه، وتخريب ممتلكات المواطنين، وعزل الحارات عن بعضها البعض، كما تسببت بانقطاع التيار الكهرباء والإنترنت.

ومن جهتها، أعلنت فصائل المقاومة في طولكرم، استمرار تصديها لاقتحام قوات الاحتلال بالرصاص الحي والعبوات المتفجرة في عدة محاور.

كما دوت اصوات انفجارات واطلاق كثيف للأعيرة النارية من قبل قوات الاحتلال، ما أدى الى انقطاع التيار الكهربائي عن اجراء واسعة من المخيم وضاحية ذنابة.

وشرعت جرافات الاحتلال بعمليات تجريف لشوارع وأحياء المخيم، وتجريف للبنية التحتية، وسط إطلاق مكثف للقنابل الضوئية.

وكانت قوات الاحتلال قد ارتكبت فجر السبت الماضي، مجزرة في بلدة دير الغصون شمال طولكرم، بعد أن حاصرت منزلا لعائلة المواطن بشير بدران، وقصفته بقنابل "الإنيرجا"، وهدمته على رؤوس من كانوا داخله.