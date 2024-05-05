انتشال أشلاء لشهداء من تحت أنقاض منزل دير الغصون بطولكرم

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت جميعة الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الأحد، أن طواقمها تمكنت من انتشال أشلاء لشهداء من تحت أنقاض المنزل الذي استهدفه الاحتلال فجر أمس السبت في دير الغصون بطولكرم بالضفة الغربية.

وذكرت الجمعية في بيان، أن طواقمها نقلت أشلاء الشهداء، إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم.

وبعد 5 أشهرٍ، اغتال جيش الاحتلال منفذي عملية بيت ليد، خلال محاصرة منزل كانوا يتحصنون فيه، بعد اشتباك استمر لأكثر من 15 ساعةً، ارتقى خلاله 6 شهداء واعتقل آخر.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، تبلغنا باستشهاد 4 برصاص الاحتلال في دير الغصون شمالي طولكرم، وهم: الشهيد تامر رأفت عبد الرحمن فقها (٣٢ عاماً)، الشهيد علاء أديب عبد الجابر شريتح (٤٥ عاماً)، الشهيد اسال بشير توفيق بدران (٤٢ عاماً)، والشهيد عدنان تيسير كامل سمارة (٤٠ عاماً).

و نعت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" 4 من مقاوميها وقادتها الميدانيين في الضفة الغربية، بعد اشتباك مع القوات الإسرائيلية دام أكثر من 15 ساعة في دير الغصون شمال طولكرم.

أما عن الشهيد الخامس، فما يزال مجهول الهوية في مشفى ثابت ثابت، إذ تم انتشاله من تحت الأنقاض على هيئة جسد بلا رأس.

وفقاً لشهود عيان وصحفيين متواجدين في موقع الحدث، قامت قوات الاحتلال بخطف جثث ثلاثة شبان تم إطلاق النار عليهم بعد خروجهم من تحت الأنقاض وآخر منهم ارتقى خلال الاشتباكات في محيط المنزل، وتم اعتقال الأسير المحرر سلمة بدران عقب خروجه من أنقاض المنزل المهدم.

وأفادت مصادر محلية، تمكن الطواقم الطبية من انتشال جثمان شهيد بلا رأس من تحت الأنقاض، وقد نُقل إلى مستشفى طولكرم الحكومي، ولم يتم التعرف على هويته حتى الآن.

وحول عدد الشهداء الذين اختطف الاحتلال جثامينهم، أفادت مصادر محلية، انتشال 5 جثامين لشهداء من المبنى الذي حاصره وهدمه الاحتلال على رؤوس من فيه في دير الغصون بطولكرم، وآخر سلّم نفسه.

وفي وقت سابق، حاصرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، بعد منتصف ليلة السبت، منزلًا سكنيًا مكونًا من طابقين في بلدة دير الغصون شمال طولكرم.