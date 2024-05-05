القسام تقنص جنديًا وتبث مشاهد رشقة صواريخ "رجوم" داخل كرم أبو سالم

غزة/ فلسطين أون لاين

نشرت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء اليوم الأحد، مشاهد قنص جندي إسرائيلي وإصابته بشكل مباشر جنوب مدينة غزة.

وقالت في منشور على منصة تلغرام: "تمكن مجاهدو القسام من قنص جندي صهيوني في شارع 10 جنوب تل الهوا بمدينة غزة ويؤكدون إصابته بشكل مباشر".

في الراس يا حبيبي في الراس 🔻



مشاهد من قنص المقاومة الفلسطينية لجندي في محور نتساريم اليوم . pic.twitter.com/SIBU6fHNAL — Tamer | تامر (@tamerqdh) May 5, 2024

وفي وقت سابق، بثّت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عصر اليوم الأحد، مشاهد من إطلاق رشقة صواريخ "رجوم" على مقر قيادة العدو وتحشداته داخل موقع كرم أبو سالم العسكري شرق مدينة رفح، ما أدى لإيقاع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح".

#كتائب_القسام ينشر #شاهد.. دك مقر قيادة العدو وتحشداته داخل موقع كرم أبو سالم العسكري شرق مدينة رفح برشقة صاروخية من طراز "رجوم" وإيقاع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/s67pvdqVU8 — #7_October 🇵🇸 (@7_October2023) May 5, 2024

وتكبد جيش الاحتلال خسائر في هجوم وصفته وسائل الإعلام العبرية بالخطير، بعد ظهر اليوم الأحد، حيث قصفت المقاومة الفلسطينية حشودا لقواته في موقع كرم أبو سالم ومحيطه في غلاف غزة الجنوبي.

وقالت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إنّها قصفت بالاشتراك مع "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، القوات الإسرائيلية المتموضعة في محور "نتساريم" بصواريخ الـ "107" قصيرة المدى.

وفي بيانٍ آخر، أعلنت "كتائب القسام" أنّها استهدفت تحشدات لقوات الاحتلال في موقع "كرم أبو سالم" ومحيطه بمنظومة صواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

تركوا الجرحى والقتلى لساعة كاملة في المكان

ومنظومة رجوم هي منظومة مدفعية صاروخية قصيرة المدى عيار 114 ملم، ويشير عيار القذيفة عادة إلى قُطر القذيفة نفسها، وكذلك هو مقياس للقُطر الداخلي لأنبوب قطعة المدفعية التي تطلق القذيفة، ويخبرنا هذا القُطر أن كتلة الرأس الحربي الذي تحمله القذيفة يتراوح بين 2-3 كيلوغرامات، تزيد أو تنقص قليلا.

وفي إثر استهداف "القسّام"، أفادت وسائل إعلام عبرية بوقوع أكثر من 10 جنود جرحى بينهم 4 في حال ميؤوس منها نتيجة القصف على منطقة "كرم أبو سالم" في غلاف غزّة، مضيفةً أنّ "المروحيات تنقل المصابين إلى المستشفيات الإسرائيلية".

وبحسب المصادر، فإن قوات الاحتلال تركت المصابين والقتلى في المكان دون تدخل لنحو ساعة كاملة بسبب استمرار سياسة "تنقيط" القصف الذي اعتمدته خطة العملية واستمرت حتى الساعة 2:40 مساء.

وقال الإعلام العبري، إن الحدث في كرم أبو سالم "خطير" و"غير عادي" وأضافت أن هناك حظر نشر على المعلومات المتعلقة بمكان سقوط القذائف وخسائر الجيش.

وأفادت بعض الصحف والمواقع الإسرائيلية بإصابة ما يصل إلى 10 جنود، بعضهم في حالة خطيرة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن الجيش استدعى مروحيات إلى موقع كرم أبو سالم لإجلاء المصابين.

من جانبها، نقلت قناة الأقصى عن مصادر أمنية وميدانية حول عملية قصف موقع كرم أبو سالم قولهم إن المعلومات المؤكدة للمقاومة تتحدث عن 3 قتلى على الأقل ونحو 10 من الإصابات المتوسطة والخطيرة.

وأضافت ان العملية استهدفت موقع قيادة لجيش الاحتلال أقيم موخراً شرق موقع كرم أبو سالم العسكري ـويهدف لإدارة عمليات القصف الذي استهدفت محافظة رفح منذ أسبوعين والتخطيط لعملية رفح وتضم ضباطا في جهاز الشاباك وجنرالات.

بدورها، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن ما جرى في كرم أبو سالم "حادث غير عادي" إثر إطلاق حماس وابلا من الصواريخ، مما أدى إلى سقوط ضحايا، وفق تعبيرها.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق نحو 10 قذائف صاروخية من مكان قريب من معبر رفح باتجاه كرم أبو سالم.

في الوقت نفسه، أعلن المجلس الإقليمي لمستوطنات أشكول -المتاخمة للقطاع الفلسطيني المحاصر- سقوط مصابين جراء انفجار صواريخ قرب منشأة عسكرية إسرائيلية.

تداولت حسابات عبرية لقطات صورها أحد جنود الاحتلال، في موقع كرم أبو سالم العسكري، جنوب شرق قطاع غزة، لحظة تساقط ‏صواريخ القسام عليه. ‏

لحظة سقوط الصواريخ على موقع كرم أبو سالم العسكري pic.twitter.com/XWwziPHSu8 — مُعاذ (@Mmt90_) May 5, 2024

وتظهر اللقطات تعرض الموقع العسكري، المليء بالآليات العسكرية، لتساقط كثيف للصواريخ، بشكل متتابع، ومحاولة الجنود ‏الاختباء فيه.‏

وتسببت الصواريخ بانفجارات عنيفة، بعد إصابتها الموقع العسكري بشكل دقيق، والذي نتج عنه 10 إصابات على الأقل بعضها في ‏حالة حرجة، وسط قرار من جيش الاحتلال بحظر النشر حول ما جرى في الموقع العسكري.‏

وكانت مصادر قالت إن عشرة صواريخ، على الأقل، سقطت على تجمعات للجنود داخل المعبر, ما أدى إلى إصابة سبعة منهم، بينما ‏تحدثت وسائل أخرى عن سقوط قتلى‎.‎