مع تصاعد المقاطعة.. حرب غزة تتسبب بخسائر كبيرة لـ”ستاربكس”!

غزة/ فلسطين أون لاين

مع تصاعد حملات المقاطعة للشركات الداعمة للاحتلال في حرب الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة، تراجع سهم ستاربكس للمقاهي المدرج في بورصة نيويورك بأكثر من 31 بالمئة.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، بلغ سعر سهم الشركة في إغلاق جلسة الجمعة 3 مايو/أيار 2024، 73.11 دولار، نزولاً من 107.1 دولار في ختام تعاملات 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

فعلى الرغم من الدعوات إلى مقاطعة علامات تجارية متهمة بدعم الاحتلال الإسرائيلي، بما فيها ستاربكس، منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلا أن ذروة الدعوات كانت في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

في ختام جلسة الجمعة، مقارنة مع إغلاق جلسة الخميس، تراجع سهم الشركة بنسبة 2.43 بالمئة، ليبلغ أدنى مستوى منذ مارس/آذار 2020.

في 30 أبريل/نيسان 2024، أعلنت ستاربكس عن أرباح وإيرادات ربع سنوية أضعف من المتوقع للربع الأول 2024، إذ بلغت ربحية سهم الشركة في الربع الأول 68 سنتاً مقابل 79 سنتاً متوقعة.

وفي بيان حينها، قال الرئيس التنفيذي للشركة لاكسمان ناراسيمهان، في بيان، إن الشركة تعمل اليوم "في بيئة مليئة بالتحديات، لا تعكس نتائج هذا الربع قوة علامتنا التجارية أو قدراتنا أو الفرص المقبلة".

يشار إلى أن ستاربكس ليست الشركة البارزة الوحيدة التي أعلنت عن أرباح مخيبة للآمال وسط المقاطعات بسبب الحرب على غزة، بحسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية.

فقد أعلنت شركة ماكدونالدز مؤخراً عن انخفاض أرباحها بنسبة 0.2 %، ويرجع ذلك جزئياً إلى انخفاض المبيعات في الخارج حيث تواجه الشركة أيضاً مقاطعة في بعض الأسواق.