الاحتلال يتكبّد خسائر فادحة بـ "حدث أمني خطير" في كرم أبو سالم.. وهذه التفاصيل

غزة/ فلسطين أون لاين

تكبد جيش الاحتلال خسائر في هجوم وصفته وسائل الإعلام الإسرائيلية بالخطير، بعد ظهر اليوم الأحد، حيث قصفت المقاومة الفلسطينية حشودا لقواته في موقع كرم أبو سالم ومحيطه في غلاف غزة الجنوبي.

وقالت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إنّها قصفت بالاشتراك مع "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، القوات الإسرائيلية المتموضعة في محور "نتساريم" بصواريخ الـ "107" قصيرة المدى.

وفي بيانٍ آخر، أعلنت "كتائب القسام" أنّها استهدفت تحشدات لقوات الاحتلال في موقع "كرم أبو سالم" ومحيطه بمنظومة صواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

تركوا الجرحى والقتلى لساعة كاملة في المكان

ومنظومة رجوم هي منظومة مدفعية صاروخية قصيرة المدى عيار 114 ملم، ويشير عيار القذيفة عادة إلى قُطر القذيفة نفسها، وكذلك هو مقياس للقُطر الداخلي لأنبوب قطعة المدفعية التي تطلق القذيفة، ويخبرنا هذا القُطر أن كتلة الرأس الحربي الذي تحمله القذيفة يتراوح بين 2-3 كيلوغرامات، تزيد أو تنقص قليلا.

وفي إثر استهداف "القسّام"، أفادت وسائل إعلام عبرية بوقوع أكثر من 10 جنود جرحى بينهم 4 في حال ميؤوس منها نتيجة القصف على منطقة "كرم أبو سالم" في غلاف غزّة، مضيفةً أنّ "المروحيات تنقل المصابين إلى المستشفيات الإسرائيلية".

وبحسب المصادر، فإن قوات الاحتلال تركت المصابين والقتلى في المكان دون تدخل لنحو ساعة كاملة بسبب استمرار سياسة "تنقيط" القصف الذي اعتمدته خطة العملية واستمرت حتى الساعة 2:40 مساء.

وقال الإعلام العبري، إن الحدث في كرم أبو سالم "خطير" و"غير عادي" وأضافت أن هناك حظر نشر على المعلومات المتعلقة بمكان سقوط القذائف وخسائر الجيش.

وأفادت بعض الصحف والمواقع الإسرائيلية بإصابة ما يصل إلى 10 جنود، بعضهم في حالة خطيرة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن الجيش استدعى مروحيات إلى موقع كرم أبو سالم لإجلاء المصابين.

من جانبها، نقلت قناة الأقصى عن مصادر أمنية وميدانية حول عملية قصف موقع كرم أبو سالم قولهم إن المعلومات المؤكدة للمقاومة تتحدث عن 3 قتلى على الأقل ونحو 10 من الإصابات المتوسطة والخطيرة.

وأضافت ان العملية استهدفت موقع قيادة لجيش الاحتلال أقيم موخراً شرق موقع كرم أبو سالم العسكري ـويهدف لإدارة عمليات القصف الذي استهدفت محافظة رفح منذ أسبوعين والتخطيط لعملية رفح وتضم ضباطا في جهاز الشاباك وجنرالات.

بدورها، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن ما جرى في كرم أبو سالم "حادث غير عادي" إثر إطلاق حماس وابلا من الصواريخ، مما أدى إلى سقوط ضحايا، وفق تعبيرها.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق نحو 10 قذائف صاروخية من مكان قريب من معبر رفح باتجاه كرم أبو سالم.

في الوقت نفسه، أعلن المجلس الإقليمي لمستوطنات أشكول -المتاخمة للقطاع الفلسطيني المحاصر- سقوط مصابين جراء انفجار صواريخ قرب منشأة عسكرية إسرائيلية.