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الصحة بغزّة: 29 شهيدًا وصلوا مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية

05 مايو 2024 . الساعة 14:04 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في القطاع، مشيرًا لوصول 29 شهيدًا و110 إصابة منها إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة في بيان التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 212 على قطاع غزة، أنه لا يزال عددًا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأوضحت الوزارة، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 34683 شهيد و78018 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين أول الماضي.

#غزة #رفح #حرب الإبادة الجماعية

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