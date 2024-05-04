بعد ألمانيا.. فرنسا تمنع الطبيب غسان أبو ستة من دخول أراضيها

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلن رئيس جامعة غلاسكو البريطاني الفلسطيني غسان أبو ستة أنه منع من دخول فرنسا، وكان من المقرر أن يلقي كلمة أمام مجلس الشيوخ الفرنسي عن تجربته كطبيب في غزة خلال الهجوم الإسرائيلي.

وأوضح أبو ستة عبر منصة "إكس": أنا الآن في مطار شارل ديغول. وقد منعوني من دخول فرنسا. يفترض أن أتحدث أمام مجلس الشيوخ الفرنسي اليوم (السبت). هم يمنعونني بحجة أن الألمان منعوا دخولي إلى أوروبا لمدة عام.

وتأتي أهمية شهادة غسان أبو ستة، التي مُنع منها، أمام مجلس الشيوخ الفرنسي، بسبب تواجده في قطاع غزة في الثامن من تشرين الأول، أي بعد يوم واحد من اندلاع الحرب، بصفة طبيب متطوع.

وقد بقي الطبيب أبو ستة في القطاع مدة 42 يوماً، حيث مارس مهماته بين مستشفيي الشفاء والمعمداني، وكان شاهداً على جرائم العدو التي وقعت في محيط المستشفيين في ذلك الوقت.

ويُعدّ أبو ستة واحداً من الناجين من مجزرة مستشفى المعمداني، التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقد أعلن تقديم شهادته أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وكان الطبيب الفلسطيني قد منع من دخول ألمانيا في 12 نيسان/أبريل الماضي، إضافة إلى شخصيات أخرى، للمشاركة في “مؤتمر فلسطين” الذي كان من المفترض أن يعقد أعماله في العاصمة برلين.

‏واتهم أبو ستة أوروبا حينها، بمحاولات اسكات شهادات الإبادة الجماعية، بينما تقتلهم إسرائيل في السجون.





