المقاومة تدّك "نتساريم".. و5 مروحيات عسكرية تجلي قتلى وجرحى من معارك غزة

غزة/ فلسطين أون لاين

تداولت مواقع عبرية أنباء حول حدث أمني جديد في محور نتساريم وسط قطاع غزة، حيث نقطة تمركز تحشدات جيش الاحتلال، في وقتٍ أعلنت المقاومة الفلسطينية عن دك حصون العدو وتحشدات قيادية برشقات صاروخية وقذائف الهاون وقصيرة المدى.

وفي أحدثها، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها استهدفت ثكنة عسكرية للاحتلال في محور نتساريم وسط القطاع بقذائف الهاون.

كما أعلنت القسام استهداف قوات الاحتلال في محور "نتساريم" بصواريخ رجوم قصيرة المدى من عيار 114 مليمترا، واستهداف مقر قيادة المحور الجنوبي "نتساريم" أيضا بقذائف هاون من العيار الثقيل.

من جهتها، بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، فيديو تضمن مشاهد من الرشقات الصاروخية التي قصفت بها تجمعا لجنود الاحتلال على خط الإمداد لمحور نتساريم الذي كثّفت فصائل المقاومة استهدافه خلال الأيام الأخيرة.

فيما أعلنت كتائب شهداء الأقصى، استهدفها بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم تجمعات لقوات العدو الصهيوني في محور" نتساريم " بصواريخ قصيرة المدى

وفي المعسكر المقابل، ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن 5 مروحيات أسهمت في إجلاء عدد من الجنود الإسرائيليين جرحوا في معارك قطاع غزة إلى مستشفيات مختلفة.

وقال موقع "حدشوت بزمان" العبري، إن إحدى طائرات هليكوبتر، تحمل جنود مصابين، توجهت إلى مستشفى "رمبام" في حيفا.

وأضاف الموقع، إن الجنود أصيبوا بجروح متفاوتة، ونقلوا إلى مستشفيات مختلفة، ولم تتحدث المصادر العبرية عن طبيعة وحجم الإصابات.

وقبل أيامٍ قليلة، أقرّ الاحتلال بمقتل جنديين وإصابة ثالث بجروح خطيرة جراء عملية نتساريم "الصعبة" التي تعرّض له جنود الاحتلال على أيدي مقاومي كتائب الشهيد عزالدين القسام، الأحد الماضي.

وصباح الثلاثاء، نشرت كتائب القسام صورةً كاريكاتورية جديدة، كتبت فيها : “كمين المغراقة.. بضاعتكم رُدّت إليكم”، في إشارة لتلك القنابل والصواريخ التي سقطت على المدنيين ولم تنفجر، وأعادت "القسام" استخدامها ضد تجمعات جنود الاحتلال في نقاط تحشداتهم.