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الصّحة: 32 شهيدًا و41 إصابةً وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال السّاعات الماضية

04 مايو 2024 . الساعة 12:19 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم السبت، تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" المستمر لليوم الـ 211 على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 32 شهيدًا و 41 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 34654 شهيدًا و 77908 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

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