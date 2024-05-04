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"سيتّحد المسلمون ويختفي الظلم".. جماهير فريق تركي تتضامن مع غزة بأسلوب "لافت"

04 مايو 2024 . الساعة 12:02 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

تضامنت جماهير فريق "أنقرة غوجو" التركي، أمس الجمعة، مع قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية منذ 211 يومًا، عبر رفع أعلام ولافتات تضامنية، وهتافات تنادي بوقف الحرب الصهيونية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو، يظهر رفع الجماهير صورة كبيرة للمسجد الأقصى، ولأطفال غزة الذين استشهدوا في غارات الاحتلال، والذين لا يزالون يعانون بطش الاحتلال وظلمه.

كما رفعوا لافتات كُتب عليها: "سوف يتحد المسلمون، وسيختفي الظالمون"، و"فلسطين حرة".



كما ردّد المشجعون التكبيرات وأطلقوا هتافات منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

يُذكر أن الجمهورية التركية أعلنت يوم الخميس الماضي، إيقاف جميع عمليات التصدير والاستيراد مع الاحتلال "الإسرائيلي"، في خطوة مكملة لقرار العاصمة أنقرة، مطلع الشهر الماضي، حول فرض قيود على صادرات 54 منتجا إلى "إسرائيل".

كما أعلنت تركيا، الأربعاء الماضي، انضمامها إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال "الإسرائيلي" أمام محكمة العدل الدولية.

#الحرب على غزة #الشعب التركي #طوفان الأقصى #حرب الإبادة الجماعية #جماهير فريق تركي

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