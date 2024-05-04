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كاتب "إسرائيلي": نتنياهو يعيش رعبًا "غير مسبوق".. ولهذه الأسباب يريد اجتياح رفح!

04 مايو 2024 . الساعة 10:50 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

كشف كاتب "إسرائيلي"، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، يعاني رعبًا لم يسبق له مثيل، ولا يستطيع اتّخاذ قرار واحد "مهم".

ونشر الكاتب بن كسبيت مقالًا في صحيفة "معاريف" العبرية، قال فيه: " لن يكون هناك أي انتصار في مدينة رفح، ونتنياهو يدرك ذلك جيدًا".

وأوضح أن  سبب الرعب الذي يعيشه نتنياهو، هو قلقه الكبير من صدور مذكرات اعتقال دولية بحقه.

وقال بن كسبيت باستياء: "نتنياهو أصبح منذ فترة طويلة عبئًا على إسرائيل"، ويجب أن يُخلي مكانه".

وأكد أن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يدفع نتنياهو إلى الجنون ودخول رفح بكامل القوة الآن، هو مذكرات الاعتقال التي تهدد المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بإصدرها ضده.

وكشف الكاتب "الإسرائيلي"، أن نتنياهو هدّد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في محادثتهما الهاتفية بأنه إذا لم تمنع الولايات المتحدة مذكرات الاعتقال هذه، فسوف يتوقف عن التفاوض على صفقة، ويشن هجومه على رفح مع أو من دون مليون نازح هناك.

وأشار إلى أن نتنياهو يقضي نحو 70 في المائة من وقته و80 في المائة من طاقته على مذكرات الاعتقال، الأمر الذي جعله يتخبّط ويهدد دون وعي.

وتابع: "مذكرات الاعتقال هي مصير نتنياهو الشخصي، ولا يمكن للرجل الذي غير اسمه بالفعل إلى بن نيتاي، أن يتخيل الحياة من دون الرحلات الممتعة إلى الخارج، على حساب الحكومة أو بعض المحسنين".

#رفح #الحرب على غزة #محكمة العدل الدولية #طوفان الأقصى #مذكرات اعتقال نتنياهو

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