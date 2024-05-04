حرب الإبادة الجماعية في يومها الـ 211.. مجازر الاحتلال متواصلة على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 211 على التوالي، مرتكبًا أبشع المجازر وأفظع المذابح، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وقالت وزارة الصحة، اليوم السبت، إن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 32 شهيدًا و 41 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 34654 شهيدًا و 77908 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي أحدث التطورات الميدانية، استشهد وأُصيب عدد من الفلسطينيين مساء اليوم السبت، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على حي الزيتون شرق مدينة غزة، ومخيم النصيرات وسط القطاع.

فقد أفيد عن استشهاد أم وطفليها وإصابة والدهما بجروح، في قصف لمدفعية الاحتلال استهدف منطقة وادي العرايس شرق حي الزيتون.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلًا سكنيًا بمنطقة أرض المفتي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

في غزة وشمالها، ارتقى 3 شهداء وأُصيب 3 آخرين جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "الحوراني" في شارع أحمد ياسين بمنطقة الصفطاوي شمال غزة.

كما واصلت مدفعية الاحتلال قصفها على مناطق متفرقة شرق جباليا شمال غزة. فيما شنّت طائرات الاحتلال غارةً على منطقة أرض الشنطي شمال مدينة غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها في المنطقة الجنوبية لحي الزيتون جنوبي شرقي مدينة غزة.

في جنوب قطاع غزة، أُصيب 3 إصابات بقصف الاحتلال مجموعة من الأهالي داخل حي الفراحين في بلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس.

وارتقى شهيدان؛ أحدهما طفل، وأصيب عدد من المواطنين في استهداف طائرات الاحتلال شقتين لعائلتي "شقفة" و"أبو العينين" بحي الجنينة شرقي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

في المحافظة الوسطى، ارتقى ظهر اليوم عدد من الشهداء جرّاء قصف الاحتلال منزلاً في المغازي وسط القطاع.

ارتقى شهيدان وأُصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة "البلبيسي" في محيط مركز شرطة الوسطى على شارع صلاح الدين.

كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية محيط محطة توليد الكهرباء شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.