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مؤكدةً على الروح الإيجابية

حماس تعلن عن موعد توجه وفدها إلى القاهرة لاستكمال المباحثات

03 مايو 2024 . الساعة 23:05 بتوقيت القدس
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تصريح حماس.jpg
غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنه في ضوء الاتصالات الأخيرة مع الإخوة الوسطاء في مصر وقطر، سيتوجَّه غداً السبت وفد حركة حماس إلى القاهرة لاستكمال المباحثات.

وأكدت الحركة، في بيانٍ صحافي، على الروح الإيجابية التي تعاملت بها قيادة الحركة عند دراستها مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلَّمته مؤخراً، فإننا ذاهبون إلى القاهرة بنفس هذه الروح للتوصل إلى اتفاق.

وقالت، إننا في حركة حماس وقوى المقاومة الفلسطينية عازمون على إنضاج الاتفاق، بما يحقّق مطالب شعبنا بوقف العدوان بشكل كامل، وانسحاب قوات الاحتلال، وعودة النازحين، وإغاثة شعبنا وبدء الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل جادة.

#غزة #طوفان الأقصى

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