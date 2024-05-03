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"حماس": ما يقوم به إخواننا في اليمن ترجمة للمواقف الأصيلة في نصرة فلسطين

03 مايو 2024 . الساعة 21:07 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المواقف الشجاعة التي أعلنها الإخوة في قيادة حركة أنصار الله والقوات المسلحة في اليمن الشقيق، انتصاراً ودفاعاً عن شعبنا الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة وتطهير عرقي على يد جيش الاحتلال الصهيوني النازي، والهادفة لقطع خطوط الإمداد عن هذا الكيان المحتل المارق، حتى يتوقف عدوانه وحصاره لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضافت الحركة، في بيان صحفي، إن ما يقوم به إخواننا في حركة أنصار الله والقوات المسلحة اليمنية الباسلة من إسناد لشعبنا ومقاومته هو امتداد وترجمة عملية للمواقف التاريخية للشعب اليمني الأصيل في نصرة فلسطين، والدفاع عن شعبنا الفلسطيني، وإسناد مقاومتنا ضد الاحتلال الغاشم.

وتوجهت الحركة، بالتحية  إلى حركة أنصار الله والقوات المسلحة اليمنية، والشعب اليمني الشقيق وكافة أطيافه ومكوناته التي كانت على الدوام نصيراً لشعبنا وحقه في الحرية وتقرير المصير.

 ودعت الحركة، العربية والإسلامية لتوحيد جهودها في محاصرة الاحتلال، والتضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس

#غزة #اليمن

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