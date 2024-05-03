لأول مرة.. القسام تنشر لقطات لقصف مواقع "إسرائيلية" من جنوب لبنان

غزة/ فلسطين أون لاين

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد لدفعات صاروخية أطلقتها من جنوب لبنان.

وقالت كتائب القسام، في بيان مقتضب، إن الرشقات الصاروخية من جنوب لبنان استهدفت مواقع وثكنات الاحتلال الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة.

كتائب القسام تبث مشاهد من إطلاق مجاهديها رشقات صاروخية من جنوب لبنان باتجاه مواقع وثكنات الاحتلال شمال فلسطين المحتلة.



#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/W2lB3o1kkI — رضوان الأخرس (@rdooan) May 3, 2024

وكانت كتائب القسام أعلنت قبل أيام عبر تطبيق تليغرام أنها قصفت من جنوب لبنان برشقة صاروخية مركزة مقر قيادة اللواء الشرقي في معسكر غيبور الإسرائيلي القريب من الحدود.

وكانت "كتائب القسام" قصفت الاثنين الماضي مواقع ومقرات لقوات الاحتلال شمال فلسطين المحتلة، انطلاقا من جنوب لبنان.



وقالت "القسام" في بيان، سابق، إنها قصفت من جنوب لبنان "مقر قيادة اللواء الشرقي 769 ،معسكر جيبور، شمال فلسطين المحتلة برشقة صاروخية مركزة؛ رداً على مجازر العدو الصهيوني في غزة الصابرة والضفة الثائرة".

وهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها القسام مواقع إسرائيلية، فقد أعلن مرارا منذ الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قصفه مواقع لجيش الاحتلال على الحدود مع لبنان.



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، تحدثت الأسبوع الماضي عن دمار هائل طال إحدى المستوطنات القريبة من الحدود اللبنانية، تزامنا مع رشقات صاروخية متواصلة صوب مواقع الاحتلال، حيث يكثف حزب الله وفصائل أخرى لبنانية وفلسطينية قصفه لمواقع على الحدود.