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بالفيديو "القسام" تنشر لأول مرة لقطات لقصف مواقع إسرائيلية من جنوب لبنان

03 مايو 2024 . الساعة 20:06 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد لدفعات صاروخية أطلقتها من جنوب لبنان.

وقالت كتائب القسام، في بيان مقتضب، إن الرشقات الصاروخية من جنوب لبنان استهدفت مواقع وثكنات الاحتلال الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة.

وكانت كتائب القسام أعلنت قبل أيام عبر تطبيق تليغرام أنها قصفت من جنوب لبنان برشقة صاروخية مركزة مقر قيادة اللواء الشرقي في معسكر غيبور الإسرائيلي القريب من الحدود.

وكانت "كتائب القسام" قصفت الاثنين الماضي مواقع ومقرات لقوات الاحتلال شمال فلسطين المحتلة، انطلاقا من جنوب لبنان.

وقالت "القسام" في بيان، سابق، إنها قصفت من جنوب لبنان "مقر قيادة اللواء الشرقي 769  ،معسكر جيبور، شمال فلسطين المحتلة برشقة صاروخية مركزة؛ رداً على مجازر العدو الصهيوني في غزة الصابرة والضفة الثائرة".

وهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها القسام مواقع إسرائيلية، فقد أعلن مرارا منذ الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قصفه مواقع لجيش الاحتلال على الحدود مع لبنان.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، تحدثت الأسبوع الماضي عن دمار هائل طال إحدى المستوطنات القريبة من الحدود اللبنانية، تزامنا مع رشقات صاروخية متواصلة صوب مواقع الاحتلال، حيث يكثف حزب الله وفصائل أخرى لبنانية وفلسطينية قصفه لمواقع على الحدود.

#غزة #الضفة

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