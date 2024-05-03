دلال عريقات لـ"فلسطين أون لاين": المقاومة أظهرت موقفًا قويًا في المفاوضات مقابل مراوغة الاحتلال

خاص/ فلسطين أون لاين

قالت د. دلال صائب عريقات المختصة في شؤون الدراسات الدبلوماسية، إن المقاومة أظهرت موقفا قويا في المفاوضات الجارية، ولم تغيرّ من مواقفها المعلنة منذ اللحظة الأولى.

وأكدّت عريقات لـ "فلسطين أون لاين"، أن المطالب لم تتغير مقابل مراوغة الاحتلال ومحاولته التنصل؛ لكسب مزيد من الوقت وإطالة عمر رئيس وزرائه بينامين نتنياهو في الحكم.

وأضافت :"المقاومة أيضا ظهر لديها شدّ وردّ وقدرة على المناورة في إدارة التفاوض"، متابعة: "إدارة التفاوض صاحبه خطاب سياسي لحركة حماس، أبرزت فيه موقفها من حل الدولتين وتبنيها للموقف السياسي الذي يمثل الحد الأدنى من التوافق الوطني؛ لكنه يحتاج لإبرازه إعلاميا بشكل أكبر في الساحة الدولية".

وبيّنت عريقات أن هذا الخطاب يمثل تواصلا استراتيجيا على صعيد رؤية الحركة من الصراع، وهذا يحتاج لتعزيز".

وأشارت إلى أن المقاومة هي من تقود التفاوض اليوم"، مضيفة: "نأمل الوصول إلى اتفاق ينهي الحرب".