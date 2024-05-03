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بـ "لغة الأرقام"

"جريمة الإبادة" متواصلة.. الإعلامي الحكومي ينشر تحديثًا لأبرز إحصائيات الحرب على غزّة

03 مايو 2024 . الساعة 16:46 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

نشر المكتب الإعلامي الحكومي، تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم (210) – الجمعة 3 مايو 2024م

◻️ (210) يوم على حرب الإبادة الجماعية.
◻️ (3,070) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال.
◻️ (44,622) شهيداً ومفقوداً.
◻️ (10,000) مفقودٍ.
◻️ (34,622) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات.
◻️ (14,944) شهيداً من الأطفال. 
◻️ (30) استشهدوا نتيجة المجاعة.
◻️ (9,849) شهيدة من النساء.
◻️ (492) شهيداً من الطواقم الطبية.
◻️ (68) شهيداً من الدفاع المدني.
◻️ (141) شهيداً من الصحفيين.
◻️ (6) مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات.
◻️ (471) شهيداً تم انتشالهم من 6 مقابر جماعية داخل المستشفيات.
◻️ (77,867) جريحاً ومُصاباً.
◻️ (72%) من الضَّحايا هم من الأطفال والنساء.
◻️ (17,000) طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.
◻️ (11,000) جريح بحاجة للسفر للعلاج لإجراء عمليات.
◻️ (10,000) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج.
◻️ (1,095,000) مصاب بأمراض معدية نتيجة النزوح.
◻️ (20,000) حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح.
◻️ (60,000) سيدة حامل مُعرَّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية.
◻️ (350,000) مريض مزمن في خطر بسبب منع إدخال الأدوية.
◻️ (5,000) معتقل من قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية.
◻️ (310) حالات اعتقال من الكوادر الصحية.
◻️ (20) حالة اعتقال صحفيين ممن عُرفت أسماؤهم.
◻️ (2) مليون نازح في قطاع غزة.
◻️ (184) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال.
◻️ (103) مدارس وجامعات دمرها الاحتلال بشكل كلي.
◻️ (311) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.
◻️ (243) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل كلي.
◻️ (321) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل جزئي.
◻️ (3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.
◻️ (86,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً.
◻️ (294,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً.
◻️ (75,000) طن متفجرات ألقاها الاحتلال على قطاع غزة.
◻️ (32) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة.
◻️ (53) مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة.
◻️ (160) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال.
◻️ (126) سيارة إسعاف استهدفها الاحتلال.
◻️ (206) مواقع أثرية وتراثية دمرها الاحتلال.
◻️ (33) مليار دولار الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة على قطاع غزة.

المكتب الإعلامي الحكومي

#غزة #رفح #حرب الإبادة الجماعية

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