فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يُبقي 53 صحفيًا فلسطينيًا في سجونه ومعسكراته السريّة

"جريمة الإبادة" متواصلة.. الإعلامي الحكومي ينشر تحديثًا لأبرز إحصائيات الحرب على غزّة

تقارير أممية تحذر: سوء التغذية يحصد أرواح عشرات الأطفال بغزّة وينذر بالأسوأ

3 مجازر خلال الـ 24 ساعة الماضية وارتفاع حصيلة ضحايا العدوان إلى 34622 شهيدًا

"سرقوا مصاغها وفصلوها عن زوجها".. الاحتلال يحتجز مواطنة فلسطينية لإجبار شقيقها الصحفي على تسليم نفسه

من اليابان إلى المكسيك.. الحراكات الطّلابية الدّاعمة لغزة تتّسع

الأسير باسم خندقجي يخترق القبة الحديدية

في يومها الـ 210.. أبرز التطورات الميدانية لحرب "الإبادة الجماعية" على غزة

حماس تثمّن جهود الصحفيين الفلسطينيين في فضح جرائم الاحتلال وكشف انتهاكاته ضدّ شعبنا

منتدى الإعلاميين يؤكد: لن تنجحَ آلة البطش "الإسرائيلية" في النيل من إرادة الإعلامي الفلسطيني

تقارير أممية تحذر: سوء التغذية يحصد أرواح عشرات الأطفال بغزّة وينذر بالأسوأ

03 مايو 2024 . الساعة 16:20 بتوقيت القدس
...
تقارير أممية تحذر: سوء التغذية يحصد أرواح عشرات الأطفال بغزّة وينذر بالأسوأ
غزة/ فلسطين أون لاين

حذّر ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين ريتشارد بيبركورن، من سرعة انتشار سوء التغذية في قطاع غزة منذ أشهر حيث أودى بحياة عشرات الأطفال، بينما تنذر التقارير بالأسوأ في نهاية مايو/ أيار الجاري.

وأفاد "بيبركورن" في تصريحات صحفية، أن 7% من أطفال غزة كانوا يعانون من سوء التغذية قبل الحرب، بينما ارتفع المعدل إلى 16.5% حتى الآن.

وأشار إلى، أن 1.5 مليون شخص بما يعادل نحو نصف سكان غزة يعانون من نقص الغذاء.

إلى ذلك، ذكر المكتب الإعلامي الحكومي أن 30 طفلاً ارتقوا في قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي بسبب سوء التغذية، وفقاً لآخر إحصائية نشرها في 30 أبريل/ نيسان المنصرم.

وفي السياق، أعرب ممثل منظمة الصحة العالمية عن قلقه من شن عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة؛ والتي ستؤدي إلى إغلاق المعبر وتعطيل عمل المنظمة.

ولفت إلى أهمية دور الأونروا في غزة، معتبراً أن وبدونها سيكون من المستحيل قيام منظمة الصحة العالمية القيام بعملها في القطاع.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين شهداء ومصابين ومفقودين، معظمهم أطفال ونساء.

وتسبب الحرب بكارثة إنسانية ودمارٍ هائلٍ، ما أدى لمثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

المصدر / وكالات
#غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة