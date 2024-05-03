3 مجازر خلال الـ 24 ساعة الماضية وارتفاع حصيلة ضحايا العدوان إلى 34622 شهيدًا

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الجمعة، أن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 26 شهيدًا و 51 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت وزارة الصحة، في اليوم الـ 210 من حرب "الإبادة الجماعية" على غزة، ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 34622 شهيدًا و77867 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ونوّهت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، إلى أن تلك الحصيلة تضم الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات وسُجّلوا فيها، مشيرةً إلى وجود عشرات الآلاف من المفقودين تحت الرّكام وفي الطّرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.