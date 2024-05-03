فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

3 مجازر خلال الـ 24 ساعة الماضية وارتفاع حصيلة ضحايا العدوان إلى 34622 شهيدًا

"سرقوا مصاغها وفصلوها عن زوجها".. الاحتلال يحتجز مواطنة فلسطينية لإجبار شقيقها الصحفي على تسليم نفسه

من اليابان إلى المكسيك.. الحراكات الطّلابية الدّاعمة لغزة تتّسع

الأسير باسم خندقجي يخترق القبة الحديدية

بعد سلسلة لقاءات رسمية وحزبية.. هنية يختتم زيارته إلى الجمهورية التركية

حماس تثمّن جهود الصحفيين الفلسطينيين في فضح جرائم الاحتلال وكشف انتهاكاته ضدّ شعبنا

منتدى الإعلاميين يؤكد: لن تنجحَ آلة البطش "الإسرائيلية" في النيل من إرادة الإعلامي الفلسطيني

حماس: قرارات الجمهورية التُّركية انعكاس لموقف الشعب التّركي الداعم لنضال شعبنا

تعيينات جديدة في جيش الاحتلال ومسؤولون ينتقدون: كيف يُعالَج الإخفاق بإخفاق أكبر؟!

لهذه الأسباب.. أكاديميون يطالبون بحجب الثّقة عن رئيسة جامعة كولومبيا

3 مجازر خلال الـ 24 ساعة الماضية وارتفاع حصيلة ضحايا العدوان إلى 34622 شهيدًا

03 مايو 2024 . الساعة 14:28 بتوقيت القدس
...
غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الجمعة، أن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 26 شهيدًا و 51 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت وزارة الصحة، في اليوم الـ 210 من حرب "الإبادة الجماعية" على غزة، ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 34622 شهيدًا و77867 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ونوّهت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، إلى أن تلك الحصيلة تضم الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات وسُجّلوا فيها، مشيرةً إلى وجود عشرات الآلاف من المفقودين تحت الرّكام وفي الطّرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

#الحرب على غزة #شهداء غزة #جرحى غزة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة