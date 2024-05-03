بعد سلسلة لقاءات رسمية وحزبية.. هنية يختتم زيارته إلى الجمهورية التركية

غزة - فلسطين أون لاين

اختتم رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية، زيارته إلى الجمهورية التركية، وعاد إلى العاصمة القطرية الدوحة بعد إجراء سلسلة من اللقاءات الرسمية والحزبية والوطنية خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضحت حركة حماس في تصريح صحافي، اليوم الجمعة، أن هنية بدأ زيارته بلقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكذلك وزير الخارجية ورئيس جهاز المخابرات التركية.

واستقبل رئيس الحركة العشرات من قادة الأحزاب والنواب الأتراك من مختلف التيارات السياسية والفكرية، الذين عبّروا عن تضامنهم مع غزة والشعب الفلسطيني.

كما عقد لقاءات مع قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وقيادة الجهاد الإسلامي.

وأشارت حماس إلى أن رئيس الحركة استقبل وفودًا من المهنئين والمعزين باستشهاد عدد من أبنائه وأحفاده صبيحة يوم عيد الفطر، وعموم شهداء غزة الصابرة والشعب الفلسطيني.