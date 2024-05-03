حماس تثمّن جهود الصحفيين الفلسطينيين في فضح جرائم الاحتلال وكشف انتهاكاته ضدّ شعبنا

غزة - فلسطين أون لاين

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، في اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن استمرار الاحتلال الصهيوني في حربه العدوانية ضدّ الصحفيين والإعلاميين ووسائل الإعلام الفلسطينية.. بالاستهداف المباشر والمتعمَّد، عبر القتل والاعتقال والملاحقة والتضييق، يعدّ جرائم بشعة وانتهاكًا صارخًا لكل الأعراف والمواثيق الدولية.

وقالت حماس في تصريح صحافي، إن "الصحافيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزَّة، أثبتوا على مدار أكثر من ستة أشهر، في معركة طوفان الأقصى المستمرة، أنَّهم الصَّوت الهادر لنبض شعبنا الفلسطيني المدافع عن حقوقه وثوابته الوطنية.. والمتطلّع للحريّة والاستقلال والانعتاق من الاحتلال".

وأشارت إلى أن كل فردٍ منهم بات جبلًا من الصَّبر والتضحية والتفاني في نقل الصوت والصورة الحقيقية لصمود شعبنا وثباته على أرضه، وفي فضح جرائم العدو الصهيوني وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضدّ المدنيين العزَّل.

وأوضحت حماس، أن الاحتلال قتل 146إعلاميًا وصحفيًا، منذ بدء عدوانه وحرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزَّة، ولا يزال المئات في سجونه ومراكز الاعتقال يتعرّضون لأبشع التنكيل والتعذيب.

وأضافت: "لقد تكشّف أمام العالم خلال معركة شعبنا في طوفان الأقصى مدى رعب وخوف الاحتلال النازي وحكومته الفاشية، من تأثير الإعلام بكافة أشكاله في الرَّأي العام العربي والإسلامي والعالمي ودوره في فضح آلة حربه الإجرامية. وفي الوقت ذاته، ثبت فشل الاحتلال الذّريع في منع أو حجب وصول وتثبيت الرّواية الفلسطينية عربيًا وإسلاميًا ودوليًا.

وترحّمت الحركة على أرواح شهداء الكلمة والصورة من أبطال فلسطين من الصحفيين والإعلاميين.. الذين قدّموا أرواحهم في سبيل نقل الصورة الحقيقية لمعاناة شعبنا، وفضح جرائم الاحتلال التي طالت الشجر والحجر والبشر في معركة طوفان الأقصى المستمرة.

وتوجّهت بالتحية إلى كل الصحفيين والإعلامين الفلسطينيين داخل فلسطين وخارجه، الذين يقفون بكل شموخ على ثغر مهم من ثغور الصّمود والنضال في مسيرة شعبنا المتواصلة، مستذكرةً بكل تقدير وتثمين إنجازاتهم ومسيرتهم المهنية المعبّرة عن التمسّك بالحقوق والثوابت الوطنية.

ودعت حماس الصحفيين والإعلاميين في فلسطين إلى مزيد من الصمود والإبداع والتميّز في أداء رسالتهم، إيمانًا بعدالة قضيتنا، ووفاءً لدماء الشهداء وتضحيات الأسرى وصمود ومقاومة شعبنا في قطاع غزَّة وفي كلّ ساحات الوطن.

كما أعربت عن تقديرها وشكرها لكلّ الإعلاميين والصحفيين والمؤسسات الإعلامية في عالمنا العربي والإسلامي وفي العالم، الذين ينقلون حقيقة العدوان على شعبنا في قطاع غزَّة، وإيصال السردية الفلسطينية بكل تفاصيلها، وفضح جرائم الاحتلال بحق أرضنا وشعبنا وأسرانا ومقدساتنا.

ودعت حماس كافة المؤسسات الإعلامية إلى مواصلة رسالتهم الإعلامية وتعزيز حضور فلسطين وقضيتها العادلة في برامجهم وإيلائها الاهتمام الأبرز بما يتناسب مع حجم المأساة التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني.

وطالبت كل المؤسسات الحقوقية بتجريم انتهاكات وجرائم الاحتلال ضد الصحفيين الفلسطينيين، والضغط عليه لوقفها، والعمل بكل الوسائل القانونية لمحاكمته في المحاكم الدولية.

كما دعت حماس إلى تحرّك عالمي يندّد ويفضح ويجرّم انتهاكات الاحتلال، وحماية الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين من بطش وإرهاب الاحتلال.

