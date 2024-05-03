حماس: قرارات الجمهورية التُّركية انعكاس لموقف الشعب التّركي الداعم لنضال شعبنا

غزة - فلسطين أون لاين

ثمّنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الجمعة، القرارات التي اتخذتها الجمهورية التركية، ومنها وقف التعامل التجاري مع الكيان "الإسرائيلي"، والإعلان عن الانضمام لدعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية.

وقالت حماس في تصريح صحافي، "نعتبر هذه القرارات الشجاعة امتدادًا وانعكاسًا لموقف الشعب التركي الأصيل الداعم لنضال شعبنا الفلسطيني وحقه في الحرية وتقرير المصير".

وأكدت أن تلك القرارات، انتصار للشعب الفلسطيني، في مواجهة الجرائم "الإسرائيلية" بغزة.

ودعت حماس كافة الدول، وفي المقدمة منها الدول العربية والإسلامية، إلى قطع كافة العلاقات مع الكيان "الإسرائيلي" النازي، وعزله دولياً، والسعي لمحاسبته وقادته الإرهابيين على جرائمهم الممنهجة بحق أطفالنا والمدنيين العزّل في قطاع غزة.

وأمس الخميس، أعلنت الجمهورية التركية إيقاف جميع عمليات التصدير والاستيراد مع الاحتلال "الإسرائيلي"، في خطوة مكملة لقرار العاصمة أنقرة، مطلع الشهر الماضي، حول فرض قيود على صادرات 54 منتجا إلى "إسرائيل".

كما أعلنت تركيا، الأربعاء الماضي، انضمامها إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال "الإسرائيلي" أمام محكمة العدل الدولية.