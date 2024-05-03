لهذه الأسباب.. أكاديميون يطالبون بحجب الثّقة عن رئيسة جامعة كولومبيا

غزة - فلسطين أون لاين

طالب أكاديميون بجامعة كولومبيا الأمريكية، أمس الخميس، بضرورة حجب الثقة عن رئيسة الجامعة نعمت شفيق، بعد الكشف عن رسالة بعثتها إلى شرطة نيويورك تطلب منهم التّدخل العاجل لفض اعتصامات الطلبة المُتضامنين مع غزة.

واستجابت شرطة نيويورك لطلب شفيق وداهمت جامعة كولومبيا، واتّبعت أساليب القمع والعنف لفض الاعتصام، وأزالت خيام المُتظاهرين، واستعادت مبنى هاملتون هول الذي سيطر عليه الطلبة المعتصمون وأطلقوا عليه اسم "هند".

كما اعتقلت الشرطة من حرم الجامعة أكثر من 300 شخص، بظروف غير إنسانية، ومُنافية لقوانين حرية التعبير عن الرأي.

وأدان أكاديميو جامعة كولومبيا قرار شفيق استدعاء شرطة نيويورك لإخلاء قاعة هاملتون وفض المخيمات. معتبرين استدعاء الشرطة دون استشارة مجلس شيوخ الجامعة، فيه انتهاك للإجراءات المعمول بها، واللجوء إلى ما يسمى سلطات الطوارئ".

وأكد الأكاديميون أن شفيق استدعت الشرطة رغم الجهود التي تبذلها كليات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس "لتهدئة الوضع".

وأشاروا إلى أن أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب مُنعوا من الخروج من الحرم الجامعي قبل مداهمة الشرطة.

وقال الأكاديميون في بيان لهم، إن "التصويت بحجب الثقة عن الرئيسة وإدارتها هو السبيل الوحيد لبدء إعادة بناء مجتمعنا الممزق وإعادة ترسيخ القيم الأساسية للجامعة المتمثلة في حرية التعبير، والحق في التجمع السلمي، والحكم المشترك".

ودعا الأكاديميون مجلس شيوخ الجامعة وممثلي هيئات التدريس بالكليات إلى التصويت بحجب الثقة عن شفيق، مطالبين بإعادة فتح الحرم الجامعي وانسحاب شرطة نيويورك "على الفور".

ويوم الثلاثاء، اعتقلت الشرطة الأميركية قرابة 300 محتج خلال اقتحامها جامعة كولومبيا لفض اعتصام الرافضين للحرب على غزة.

وتظاهر المحتجون أمام الجامعة، يوم الأربعاء، تنديدًا بفض الاعتصام، ورفعوا لافتات تقول: "عار على شفيق"، وأخرى تقول "لا للشرطة داخل الحرم الجامعي".

وفي المجمل، اعتقلت الشرطة الأميركية أكثر من 1300 شخص منذ بدء حراك طلاب الجامعات الأميركية لرفض الإبادة على غزة، والتّضامن مع الشعب الفلسطيني.