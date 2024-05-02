عشية يوم الصحافة.. الاحتلال قتل 141 صحفيًا بغزة وأخفى منهم العشرات بمعتقلاته

غزة/ فلسطين أون لاين

في عشية يوم حرية الصحافة العالمي، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الخميس، أن آلة الحرب الإسرائيلية قتلت 141 صحفيًا وإعلاميًا، وإصابة أكثر من 70 آخرين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى اعتقال العشرات خلال الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ نحو 7 أشهر.

وقال البيان: "تمر علينا هذه المناسبة وقد قتل الاحتلال 141 صحفيا وإعلاميا، وأصاب أكثر من 70، واعتقل في سجونه العشرات، عرفت أسماء 20 صحفيا منهم، وذلك في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال ضد المدنيين، لاسيما الأطفال والنساء في قطاع غزة".

وأعرب المكتب عن إدانته لـ"الجرائم والمجازر الإسرائيلية بحق الصحفيين في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة".

وحمل إسرائيل والولايات المتحدة "كامل المسؤولية عن جرائمها ضد الصحفيين والإعلاميين وقتلهم وإبادتهم".

ودعا "كافة الأطر والمؤسسات ذات العلاقة بالعمل الإعلامي إلى إحياء المناسبة بكافة الأشكال، وجعلها محطة من محطات التكاتف وتعزيز أخلاقيات المهنة، ولفضح جرائم الاحتلال وممارساته بحق الإعلاميين والصحفيين الفلسطينيين".

وطالب المجتمع الدولي "بحماية الصحفيين الفلسطينيين، والضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية بحقهم وبحق المدنيين والأطفال والنساء وشعبنا الفلسطيني بشكل عام".

ودعت منظمات دولية ومؤسسات حقوقية مرارا، إلى حماية الصحفيين في قطاع غزة، وطالبت إسرائيل بالكف عن استهدافهم وسط سقوط العشرات منهم بين قتيل وجريح، أثناء قيامهم بواجبهم المهني.