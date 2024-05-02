هنية يؤكد التعامل بإيجابية مع مقترح وقف إطلاق النار.. وهذه التفاصيل

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الخميس أنّ وفدها المفاوض سيزور مصر قريبًا لإجراء مزيد من محادثات وقف إطلاق النار.

وقالت الحركة في بيان، إنّ رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بشأن مفاوضات وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ووفقًا للبيان، "ثمن رئيس الحركة الدور الذي تقوم به مصر، وأكد على الروح الإيجابية عند الحركة في دراسة مقترح وقف إطلاق النار".

وأكد هنية في اتصاله مع كامل على قدوم وفد حماس التفاوضي إلى مصر "في أقرب وقت لاستكمال المباحثات الجارية بهدف إنضاج اتفاق يحقق مطالب شعبنا ويوقف العدوان".

وفي تصريح منفصل، بحث رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية ورئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في اتصال هاتفي، تطور المفاوضات بشأن وقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

كما قالت حماس، إن الطرفين اتفقا على استكمال المباحثات الجارية بهدف إنضاج اتفاق بوساطة قطر ومصر بما يحقق مطالب الشعب الفلسطيني.

وبوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة، تجري دولة الاحتلال وحماس منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.



وتقدر "تل أبيب" وجود 133 أسيرًا إسرائيليًا في غزة، فيما أعلنت حماس مقتل 70 منهم في غارات عشوائية شنها الاحتلال، والذي يحتجز في سجونه ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني.



وتواصل دولة الاحتلال العدوان على غزة، رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف القتال فورًا، وكذلك رغم طلب محكمة العدل الدولية منها اتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

