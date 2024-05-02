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مثمّنةً جهود الجهات الوطنية والشعبية

حماس: حريصون على استمرار دخول شاحنات المساعدات ووصولها إلى مستحقيها

02 مايو 2024 . الساعة 14:09 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس، حرصها على استمرار دخول المساعدات إلى قطاع غزة ووصولها إلى أصحابها ومستحقيها.

وقالت حماس في بيان صحافي، إنها "تابعت باهتمام ما جرى مع شاحنات الإغاثة والمساعدات بعد دخولها إلى قطاع غزة صباح اليوم من معبر بيت حانون بسبب خلل والتباس في التنسيق".

وأوضحت أنها تعمل بالتواصل مع الجهات المعنية، خاصة الأمم المتحدة لعدم تكرار ما حدث.

وتابعت: "إننا وشعبنا نحترم ونقدر كل الجهات التي تقدم المساعدة لأهلنا وشعبنا في القطاع، وحريصون على استمرار دخول المساعدات ووصولها إلى أصحابها ومستحقيها".

وثمّنت حماس جهود الجهات الوطنية والشعبية التي تقوم بحماية وتأمين المساعدات، وطالبت بعدم استهدافهم من قوات الاحتلال.

#شمال قطاع غزة #الحرب على غزة #طوفان الأقصى #شاحنات المساعدات

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