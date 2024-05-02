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الصحة بغزة: 28 شهيدًا و 51 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

02 مايو 2024 . الساعة 11:21 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة، جرّاء تواصل الغارات الصهيونية لليوم الـ 209 على التوالي.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها الإحصائي اليومي، إن "الاحتلال "الاسرائيلي" ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 28 شهيدًا و 51 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان "الاسرائيلي" إلى 34596 شهيدًا و 77816 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي..

وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

#الحرب على غزة #شهداء غزة #وزارة الصحة بغزة #طوفان الأقصى

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