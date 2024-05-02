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بالصور بينهم شهيد وجريح.. الاحتلال يفرج عن 64 معتقلًا من قطاع غزة

02 مايو 2024 . الساعة 10:16 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال أفرجت عن  64 أسيرًا من قطاع غزة، بينهم شهيد وجريح.

وأكدت العلاقات العامة والإعلام الهيئة العامة للمعابر والحدود ، أن الاحتلال أفرج عن 64 أسيرًا اعتقلهم من مناطق مختلفة من قطاع غزة أثناء العدوان الإسرائيلي على القطاع، منهم بينهم شهيد، وآخر مصاب إصابة بالغة.

وأفادت مصادر صحفية بأن الشهيد هو المواطن إسماعيل خضر، والذي وصل إلى معبر كرم أبو سالم ضمن 64 أسيرًا أفرج عنهم الاحتلال، صباح اليوم.

ووفق ما أعلنت تقارير مؤسسات الأسرى الفلسطينية، فإن الاحتلال يرفض الكشف عن أسماء المعتقلين من قطاع غزة، ويمارس سياسة الإخفاء القسري، لعدد كبير من الأسرى.

#الحرب على غزة #أسرى غزة #طوفان الأقصى

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