الاحتلال يهدم منزلًا بالقدس ويواصل اقتحاماته واعتقالاته في الضّفة الغربية

غزة - فلسطين أون لاين

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، حملات اقتحام ومداهمة لمدن وبلدات الضفة الغربية، وسط مواجهات واشتباكات مع الشباب الثائر.

في القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال مخيمي شعفاط وقلنديا شمالي القدس، واعتقلت شابًا خلال مداهمة منازل المواطنين.

كما هدمت قوات الاحتلال منزلاً في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، صباح اليوم.

في رام الله، اندلعت مواجهات عنيفة عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال رام الله، وسط إطلاق الرصاص بشكل مكثف، ما أدّى إلى إصابة أحد الشبان بقدمه.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت منازل المواطنين وعاثت فيها خرابًا، واعتقلت الشابين هادي محمود الرمحي وطارق عزيز وهدان، وحطمت مركبةً قبل انسحابها من المخيم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال اقتحمت قرية بدرس غرب رام الله، وداهمت منازل المواطنين، واعتقلت الشاب المقعد عيسى محمد عبد الخالق.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت سيرا غرب رام الله، واعتقلت خلالها المواطن أحمد سلامة أبو حشيش، عقب مداهمة منزله وتفتيش محتوياته.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة إذنا غرب الخليل، وداهمت عدة منازل، واعتقلت الشقيقين أحمد وإياد يوسف سليمية، والشاب محمد عبد الكريم فرج الله.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين معتز محمد الجعبة بعد مداهمة منزله بمدينة الخليل، ومحمد إبراهيم ارزيقات من تفوح غرب مدينة الخليل، علما أنهما تحررا قبل أقل من أسبوعين من سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر قليل جنوبي المدينة، وداهمت منازل عدد من المواطنين، واعتقلت الشاب عبد الله حسن حرب.

كما اقتحمت منطقة إسكان روجيب جنوب شرق نابلس، واعتقلت الشاب محمد عودة بعد مداهمة منزله وتفتيش محتوياته.

في بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حوسان ومخيم عايدة ومخيم العزة في بيت لحم، واعتقلت عددًا من الشبان، عُرف منهم: إسماعيل محمد إسماعيل زعول، زكي تيسير محمود زعول، وعبد الله إبراهيم أحمد زعول.

في قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" مدينة قلقيلية وداهمت منازل عدد من المواطنين، وفتّشتها وعاثت فيها خرابًا، وحققت ميدانيًا مع ساكنيها.

كما استهدف الشبان قوات الاحتلال بعبوة ناسفة محلية الصنع خلال انسحابها من مدينة قلقيلية.