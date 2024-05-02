حماس تثمّن قرار كولومبيا بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع "إسرائيل"

غزة - فلسطين أون لاين

أشادت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس، بموقف الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو الذي أعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع "إسرائيل"، بسبب حرب "الإبادة الجماعية" على غزة.

وقالت حماس في بيان لها: "نثمن عاليًا موقف الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو الذي أعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المحتل، ونعتبر هذا الموقف انتصاراً لتضحيات شعبنا ولقضيته العادلة".

ودعت حماس دول أمريكا الجنوبية وكافة الدول إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية بشكلٍ كامل مع "الكيان المارق" الذي يواصل جرائمه بحق شعبنا، ويضرب بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية.

وأمس الأربعاء، أعلن الرئيس الكولومبي بيترو، أن بلاده ستقطع علاقاتها الدبلوماسية مع "إسرائيل" ابتداء من الخميس، جراء حربها المتواصلة على قطاع غزة.

وقال بيترو خلال مسيرة لمناسبة عيد العمال في العاصمة الكولومبية بوغوتا، "غدًا (الخميس) سيتم قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل”.

وأوضح أن عصر الإبادة الجماعية وإبادة شعب أمام أعيننا لا يمكن أن يعود، مضيفًا "إذا ماتت فلسطين ماتت الإنسانية".

وفي نهاية فبراير الماضي، أعلن بيترو تعليق صفقات شراء الأسلحة من "إسرائيل"، عقب ارتكابها "مجزرة الطحين" في غزة، والذي ارتقى على إثرها 118 شهيدًا خلال انتظارهم شاحنات المساعدات بالقرب من دوار النابلسي في مدينة غزة.

كما طلب الرئيس الكولومبي الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، التي تتهم فيها "إسرائيل" بارتكاب إبادة جماعية.