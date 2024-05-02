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"برصاص الأجهزة الأمنية".. اغتيال المُطارد أحمد أبو الفول من كتيبة طولكرم

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"برصاص الأجهزة الأمنية".. اغتيال المُطارد أحمد أبو الفول من كتيبة طولكرم

02 مايو 2024 . الساعة 08:34 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

اغتالت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، فجر اليوم الخميس، أحد مقاتلي كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس بعد إطلاق الرصاص عليه في المنطقة الجنوبية في طولكرم.

وأعلنت كتيبة طولكرم في بيان لها، أن أجهزة السلطة الفلسطينية استهدفت سيارة كان يستقلها المجاهد  أحمد هشام أبو الفول، وأطلقت النار مباشرةً عليه ما أدّى إلى إصابته بجراح حرجة، استشهد على إثرها بعد ساعات.

ونقل أبو الفول إلى مستشفى ثابت ثابت بطولكرم، ثم إلى مستشفى رفيديا بنابلس، وأعلن هناك عن استشهاده متأثرا بجراحه.

وقالت كتيبة طولكرم، إن "الشهيد المجاهد أبو الفول أحد أبناء كتيبة طولكرم في سرايا القدس، يشهد له الجميع بأنه كان يشارك إخوانه بالتصدي للاحتلال بكل اقتحام للمدينة سواء لمخيم طولكرم أو مخيم نور شمس".

وشددت على أن هذه الجريمة تمامًا مثل أي عملية اغتيال من قبل الوحدات الخاصة الإسرائيلية مثل اغتيال جهاد شحادة وعز الدين عواد وإخوانهم بطولكرم والشيشاني وإخوانه بنابلس والسيف ورفاقه على طريق عرابة. 

وعقب استشهاد أبو الفول، أطلق مسلحون من كتيبة طولكرم النار باتجاه مقر محافظة طولكرم ومقرات الأجهزة الأمنية.

يذكر أن أبو الفول مطارد للاحتلال، وسبق أن نجا من عدة محاولات "إسرائيلية" لاغتياله.

#طولكرم #الحرب على غزة #الأجهزة الأمنية الفلسطينية #طوفان الأقصى

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